Rood-Wit krijgt twee rode kaarten, maar speelt toch gelijk: ‘Een bonuspuntje’

De ploeg van coach Marco Groeneveld speelde ruim een helft met een man minder en vlak voor tijd werd zelfs een tweede rode kaart geïncasseerd. Uiteindelijk was Groeneveld dus wel tevreden met het punt. ,,En dat terwijl we met een man minder eigenlijk beter waren. Bovendien was die rode kaart erg discutabel. De grensrechter die op 80 meter staat zegt een slaande beweging te zien, als enige van het arbitrageteam. Het is op zijn minst bijzonder dat alleen hij het ziet en de scheids zelf niet. Maar goed, gezien het verloop met twee rode kaarten moeten we blij zijn met het punt.’’

Het was een gelijk opgaande wedstrijd zoals het resultaat doet vermoeden, waarin Dokso de lichte overhand had. Trainer Mart van Bree sprak daarom ook van een verdiende overwinning. ,,We begonnen voortvarend, gaven weinig weg maar creëerden zelf ook nauwelijks iets. Na de rust gaat dat beter en krijgen we ook een aantal kansen maar we lieten het na om onszelf te belonen. Gelukkig viel die goal uiteindelijk wel en trekken we ‘m over de streep.”