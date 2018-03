Rood-Wit klopt Alverna, DOSKO stijgt met stip na eclatante zege

Na de thee maakte de thuisclub meteen duidelijk wat de intentie was. Het krakende schip Alverna zonk onmiddellijk, hoewel Dennis Jaspers eerst nog op de vuisten van Zaalman schoot. Het was een opmaat naar meer, want vijf minuten later was het al 2-0. Twee keer stond Chouiter aan de basis, met een assist en voor-assist, waarna Jens en Sander Wirix de trekker overhaalden.