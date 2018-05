Rood-Wit kan niet stunten in 17 minuten

TOP - Rood-Wit 2-1 (2-1) 3-1 Aram Pusters.

Het eerder bij een 2-1 stand in de 73ste minuut gestaakte duel werd herstart met een scheidsrechtersbal op de middenstip. Acht seconden later lag de 3-1 in het Rood-Wit-doel. ,,De bedoeling was om met tien man nog voor een stunt te zorgen, daar was het strijdplan van trainer Reinald Boeren ook op afgestemd. Maar we waren gewoon niet bij de les," mopperde leider André Mathijssen. "Bij die opgooibal staat men bij Christian de Jong op zijn voet. Er wordt niet voor gefloten, en vervolgens staan we niet goed bij een diepe bal. Meteen raak, en het strijdplan kon in de prullenbak."