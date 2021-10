Rood-Wit heeft geluk aan haar zijde, Dosko verliest met grote cijfers van FC Boshuizen

Rood-Wit - Spartaan’20 1-0 (0-0). 1-0 Ivan Nkundumugisha.

,,Erg belangrijke punten, al verdiende het geen schoonheidsprijs”, zag Rood-Wit-trainer Marco Groeneveld. ,,Eerlijk gezegd hadden we voor rust niets te vertellen, al gaven we maar één echte kans weg. In de tweede helft deden we het een stuk beter door enorm veel energie in de wedstrijd te stoppen. Nadat Ivan Nkundumugisha eerst nog een grote kans miste, deed hij dat even later beter. Daarna hebben we eigenlijk niets meer weggegeven tegen de beste ploeg die ik tot nog toe zag.”