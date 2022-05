Rood-Wit heeft behoud weer in eigen hand

De bezoekers speelden een heel goed eerste kwartier, tegen ‘t Zand dat nog speelt voor het thuisvoordeel in de nacompetitie om promotie. ,,We kwamen door Jeroen Molenaar na een hoekschop op voorsprong, waarna Donny Jaspers na een aanval over vele schijven de score verdubbelde. Via Gaynio Aarts en Roman Boudhzra kregen we kansen op meer, maar in plaats daarvan slikten we vlak voor rust door een geweldige kopbal een tegentreffer. Na rust kregen we via Desmond Nagtzaam een geweldige kans op de 1-3 maar daarna was het vrouwen en kinderen eerst. Doelman Andy Steging redde ons in de slotfase enkele keren met een geweldige redding”, keek Rood-Wit-trainer Marco Groeneveld terug. Als Rood-Wit maandag wint van directe concurrent Hillegersberg ontloopt het zo goed als zeker nacompetitie.