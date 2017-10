Rood-Wit haalt uit na rust en boekt eerste zege

Zondag 3B JEKA verrast bij Gilze, Bavel op de valreep naar remise

17:58 Met een 1-5 zege declasseerde Jeka het nog ongeslagen Gilze in zondag 3B. Oosterhout pakte de eerste competitiezege bij VCB, 1-4. Koploper Bavel had het lastig bij rode lantaarndrager GSBW en kwam pas seconden voor tijd op 1-1. TSC pakte de winst bij Were Di, 0-1.