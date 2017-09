Rood-Wit geeft alles, maar krijgt niets

Rood Wit - Brabantia 1-2 (1-2) 0-1 Sander Wirix e.d., 1-1 Angelo Kense, 1-2 Ferry Aerts. “Ik denk dat we een hele goede wedstrijd hebben gespeeld, maar deze niet hebben kunnen bekronen met een zege", was het oordeel van Rood Wit-trainer Reinald Boeren. Bovenal was Boeren trots op zijn elftal. “Die gasten zijn tot de laatste seconde blijven gaan, daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben.”

Dosko - Best Vooruit 0-3 (0-2) 0-1 Teun van Genugten, 0-2 en 0-3 Robin Buiks

“Dit was heel matig. Ik zag te weinig echte wil om te winnen,” was Mart van Bree, trainer van Dosko, vernietigend over het spel van zijn ploeg in de eerste helft. “Na rust hebben we het op zich goed opgepakt, maar we hebben kansen onbenut gelaten om op 1-2 en zelfs op 2-2 te komen. Vervolgens geef je door een stommiteit de 0-3 zomaar weg en is het gespeeld.”