Rood-Wit en Unitas’30 balen van ontbreken derby: ‘We liggen amper drie kilometer uit elkaar’

Bij Rood-Wit, dat zich opmaakt voor het derde seizoen op rij als eersteklasser, baalt men van de indeling. Middenvelder Dennis Jaspers keek vreemd op toen hij zag dat Unitas'30 ontbrak. ,,Ik vind het raar, maar vooral jammer. Vooral omdat het een mooie derby is. Die zijn leuk om te spelen als speler, maar ook voor het publiek.” Jaspers ziet een stukje West-Brabantse prestige wegvallen. ,,De onderlinge strijd in de competitie is altijd goed. Dat ga je nu missen.”

Ook in Etten-Leur vindt men het jammer dat Rood-Wit komend seizoen op competitieniveau niet op de Lage Banken ontvangen kan worden, laat kersvers oefenmeester Eddy van Vught weten. ,,Het is jammer dat Rood-Wit, maar ook Dosko, de ‘andere kant’ op zijn gegaan. Zeker in het geval van Rood-Wit, wat toch een echte derby is.”

Van Vught is echter positief over het feit dat zijn ploeg in het zuiden van het land actief zal zijn. ,,Wij zijn tevreden over het feit dat we deze kant op kunnen. Dat hadden we aangevraagd.”