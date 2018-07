Rood-Wit en Moerse Boys bekijken het positief: 'Onbekende competitie hoeft geen nadeel te zijn'

competitie-indelingBij Rood-Wit en Moerse Boys heeft men wel opgekeken van de nieuwe competitie-indeling. Waar de ploegen jarenlang 'gewoon' uitkwamen in district Zuid 1, met Brabantse clubs, zijn ze nu samen met Dosko ingedeeld in het Zuid-Hollandse West 2. ,,Maar dat hoeft geen nadeel te zijn."

Dosko is vanwege het hoofdklasseverleden gewend om tegen ploegen van buiten West-Brabant te spelen, voor Rood-Wit en het gepromoveerde Moerse Boys is dit nu. ,,Het is weer eens wat anders", begint Bryan Hellemons, verdediger van de ploeg uit Sint Willebrord. ,,Qua afstanden scheelt het niet zo veel, dat is het punt niet. En de tegenstanders kennen ons niet, dat kan een voordeel zijn."

,,Het zijn allemaal onbekende ploegen", vervolgt de 24-jarige back. ,,We weten alleen dat Hoogland, waar we in de nacompetitie tegen speelden, vorig jaar in die competitie uitkwam. Zij zijn toen tweede geworden, maar met wel een hoop punten meer dan de rest. Hoogland was een goede ploeg. Verder hebben we wel gekeken waar alle ploegen vandaan komen: Den Haag, Delft, Den Hoorn. Nee, zo'n onbekende competitie hoeft geen nadeel te zijn."

,,Vorig jaar kenden de eersteklassers ons ook niet en hebben we ze wel laten schrikken. Als we opnieuw in die klasse waren ingedeeld, hadden ze zich beter tegen ons kunnen wapenen", bekijkt hij het positief.

Moerse Boys

,,Het was wel een verrassing dat we in West 2 werden ingedeeld. Dat hadden we niet verwacht", geeft Marvin de Beer aan. De linksback van De Moer vertelt dat de competitie-indeling in de groepsapp hét onderwerp van gesprek was. ,,Ik las al dat Nourdin Boukhari bij Delfshaven speelt en dat Adri van Tiggelen trainer is van Zwervers. Voor de rest: tegen al die ploegen hebben we nog nooit gespeeld." De linksback - dat geldt ook voor Hellemons - mag zich ook opmaken voor duels tegen ex-Feyenoorder Wesley Verhoek, die tegenwoordig voor DHC speelt.

,,Ik zag ook dat er bij veel ploegen al om twee uur wordt afgetrapt. Dat vind ik wel positief, dan ben je iets eerder thuis. We zijn vooral blij om terug in de eerste klasse te zijn. De tweede klasse was leuk, maar we willen het hoogst haalbare. Twee jaar geleden zijn we gedegradeerd, maar ik merk nu dat we een stuk verder zijn", vervolgt De Beer.

,,Ik kijk vooral uit naar de wedstrijd tegen Rood-Wit. Een mooie wedstrijd: twee dorpsploegen tegen elkaar. Wat mij betreft wordt die op zaterdagavond gespeeld", doet hij alvast een voorstel. ,,Verder vind ik het ook wel eens leuk, nieuwe ploegen. Over het niveau valt niets te zeggen. Ze kennen ons niet en als we nog verder aan ons systeem gaan sleutelen, weet je het nooit. Kom maar op", besluit hij strijdvaardig.

Zondag 1B (district West 2)

BMT, CVV Zwervers, DHC, Dosko, Den Hoorn, GLZ Delfshaven, Groeneweg, Moerse Boys, Olympia, Rood-Wit, Spartaan'20, VELO, VOC, VUC