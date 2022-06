Rood-Wit blijft in race lijfsbehoud, Kruisland en TSC treffen elkaar in volgende ronde nacompetitie

Nacompetitie eerste/tweede klasseDoor Pancratius met 2-1 te kloppen is Rood-Wit nog steeds in de race om zich ook volgend seizoen eersteklasser te noemen. Kruisland wil daar ook graag naartoe, en rekende allereerst af met Rhode/VSB: 0-2. In de volgende ronde wacht competitiegenoot TSC.

Rood-Wit - Pancratius 2-1 (0-1). 0-1 Pancratius, 1-1 Boy van Steen, 2-1 Gaynio Aarts.

Rood-Wit trainer Marco Groeneveld had vooral voor rust niet genoten: ,,De eerste helft was verschrikkelijk, het was aan doelman Andy Steging te danken dat het bij rust pas 0-1 was. Na rust zijn we meteen één op één gaan spelen en kregen we meer grip, al hield Steging ons oog in oog met een Leidse aanvaller wederom op de been.”

Na een opstootje in de 60ste minuut, en kort daarop een rode kaart voor hen, keerde het duel. Groeneveld: ,,Eerst was het Boy van Steen die gelijkmaakte, waarna Gaynio Aarts voor de beslissing zorgde.”

Aankomende donderdag neemt Rood-Wit het in een thuiswedstrijd op tegen DONK.

Rhode/VSB - Kruisland 0-2 (0-0). 0-1 Yoeri Rombouts, 0-2 Remco van der Riet.

,,Voor rust wilden we te graag, zochten we het in te moeilijke oplossingen", vond Kruisland-trainer John Taks. ,,Daarna lieten we de bal veel beter rond gaan en liepen we dik verdiend uit naar 0-2 via Yoeri en Remco.”

De oranjehemden nemen het aankomende donderdag op tegen competitiegenoot TSC. ,,Eigenlijk zonde, dat had voor mij de finale mogen zijn", vond Taks.

TSC - CHC 5-2 (3-2). 1-0 Tom Rijvers, 2-1 Joury den Boogert, 3-2 Ryan Snoeren, 4-2 Tim Rubenkamp, 5-2 Snoeren.

TSC-trainer Ad Looijmans zag CHC twee keer terugkomen van een achterstand, maar vond dat zijn ploeg verdiend heeft gewonnen. ,,We speelden goed en gaven niet veel weg. Na rust liepen we gelukkig verder uit en kunnen we ons gaan opmaken voor de volgende ronde.”