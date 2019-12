Rood-Wit beëindigt negatieve reeks met zege na slotfase vol reclame voor amateurvoetbal

Tegen Den Hoorn, dat voorafgaand aan de wedstrijd zeven punten voorsprong had, moest de grote ommekeer volgen voor Rood-Wit. Het eerste kwartier leek het daar echter allesbehalve op. Ietwat tegen de verhouding in kwam Rood-Wit enkele minuten later op voorsprong. Na hard werken van Anis Ouaddaf hoefde Dennis Jaspers de bal er alleen maar in te tikken. Net op het moment dat Rood-Wit dacht het initiatief over te nemen scoort Den Hoorn de gelijkmaker. De diep gestuurde Felix Nijman lobt raak: 1-1.

Hoewel Rood-Wit de eerste helft heer en meester was, kreeg het vlak na rust de deksel op de neus. Een inschattingsfout van Jeroen Molenaar werd genadeloos hard afgestraft door Marcley Manuela: de spits kon kinderlijk eenvoudig richting het doel dribbelen en de 1-2 scoren.

En toen was daar Yvan Nkundumugisha. Met een leep boogballetje van onschatbare schoonheid zette hij Dennis Jaspers alleen voor de keeper. Nkundumugisha maakte terecht een flikflak na het doelpunt voor de fraaie assist. ,,Een fantastische goal”, vond Rood-Wit-trainer Marco Groeneveld. ,,En tegelijkertijd een wake-upcall voor onze ploeg. We zijn er altijd in blijven geloven. Zes wedstrijden op rij niet winnen gaat toch doorwegen.”

Wat volgde, als het boogballetje van Nkundumugisha dat al niet was, was reclame voor het amateurvoetbal. Het publiek werd op de ene na de andere uitgespeelde aanval van de thuisploeg getrakteerd. Allereerst kreeg aanvoerder Boy van Steen een niet te missen kans, een wereldredding van Den Hoorn-doelman Kuipers stond de 3-2 in de weg.

Die 3-2 viel even later toen invaller Dirck Gijzen ontsnapte aan buitenspel. De jonge aanvaller behield het overzicht en legde af op Ayoub Boudouch: 3-2. Diezelfde Boudouch leek enkele minuten voor het laatste fluitsignaal de beslissende 4-2 binnen te schieten. Oog in oog met Kuipers faalde Boudouch niet en scoorde met een leep boogballetje. ,,Iedereen was uitzinnig op dat moment. Zelfs de reserves kwamen het veld in, maar moesten dit bekopen met een gele kaart. We wisten dat het een vechtwedstrijd ging worden. We hebben gestreden voor wat we waard zijn.”