Rood-Wit baalt van weer een gelijkspel: ‘Hadden het in de eerste helft moeten beslissen’

,,Weer een gelijkspel, dat gebeurt ons te vaak in de strijd om nacompetitie te ontlopen,” vond bezoekend trainer Marco Groeneveld. ,,Het is vooral zuur omdat zij pas in de 86ste minuut gelijkmaken uit een strafschop, waarvan wij dachten dat de overtreding een meter buiten het strafschopgebied plaats vond. Los daarvan hadden we het duel in de eerste helft, waarin we erg goed speelden, moeten beslissen. Yvan Nkundumugisha raakte de paal, terwijl ook Boy van Steen en Mike Petrovic daarna kansen kregen. In blessuretijd haalden ze nog een kopbal van Jaspers van de lijn.”