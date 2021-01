Ronald Broos en METO gaan samen verder

trainerscarrousel Clubman Arnouts twijfelt niet en blijft jaar langer bij Moerse Boys

15 december Ook in het seizoen 2021-2022 zal Jurgen Arnouts als hoofdtrainer van Moerse Boys plaatsnemen in de dug-out op Sportpark Akkermolen. De succestrainer, die tussen 2012 en 2015 ook al drie seizoenen actief was als hoofdtrainer van de club uit Klein-Zundert, begint volgend seizoen aan zijn achtste seizoen als eindverantwoordelijke. Met de club promoveerde Arnouts sinds 2017 achtereenvolgens van de tweede klasse naar de hoofdklasse.