Rombouts en Maas gaan nek aan nek in strijd om Zilveren Schoen

Noodver­band Quartel helpt Baronie: ‘Ik voel elke spier nu, maar dit was het waard’

Koploper Baronie schakelt Halsteren uit in de titelrace (3-1), met dank aan noodgreep Bjorn Quartel. De eigenlijk al gestopte verdediger moest in de tweede helft bijspringen én de zege over de streep trekken.

28 februari