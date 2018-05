Romano Denneboom: van de Grolsch Veste naar 't Hoogje

column Vanaf zijn terras in Valencia lacht Ricksen om alle commotie

8:00 'Hij knippert alleen nog met zijn ogen', kopte De Telegraaf een paar dagen geleden. Zelfs de op handen zijnde verjaardag van zijn dochter zou hij niet halen. De sensatiekrant doet met het bericht iedereen geloven dat het definitieve einde in zicht is voor de 41-jarige ex-voetballer Fernando Ricksen. Tientallen voetbalsites nemen het 'nieuws' gelijk over. Ik schrok me kapot.