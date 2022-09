Roland van Hooff plakt er nog een seizoen aan vast bij DIOZ: ‘Ik heb het er graag voor over’

John Van Aert is begonnen aan zijn vijfde seizoen bij DIOZ, maar hiervoor had hij Achtmaal, de club uit het dorp waar hij zelf woont, onder zijn hoede. Hoewel hij steeds hoopt op goede resultaten van zijn oude cluppie, moest er nu toch echt door DIOZ worden gewonnen, maar dat lukte niet.

DIOZ heeft dit seizoen wel aan kwaliteit ingeleverd. Maar liefst vijf spelers vertrokken. Maar Van Aert heeft nog steeds de beschikking over routinier Roland van Hooff. Volgens Van Aert is hij de oudste selectiespeler in het West-Brabantse amateurvoetbal. Van Hooff voetbalt al 25 seizoenen in het groen-wit en werd vorig jaar gehuldigd toen hij zijn 500ste wedstrijd speelde.

Quote Voor mij blijft alleen de zaterdag over om te herstellen en boodschap­pen te doen. Maar het geeft niet Roland van Hooff

Hij denkt nog niet aan stoppen hoewel hij nu meer fysieke problemen ervaart als vorig seizoen. Van Hooff: ,,Op zondag voetballen we en dinsdag en donderdag hebben we training. De dagen ertussen heb ik steeds spierpijn. Voor mij blijft dan alleen de zaterdag over om te herstellen en boodschappen te doen. Maar het geeft niet. Ik heb het er graag voor over.”

Geen plaats

Van Hooff speelde bijna zijn hele loopbaan voor DIOZ. Alleen in het seizoen ‘96-’97, toen hij net uit de jeugd kwam, koos hij voor RSV. ,,DIOZ had Cornee Willemsen aangetrokken als rechtsbuiten. Ik dacht dat er voor mij geen plaats meer was. Maar het seizoen bij RSV verliep niet zoals verwacht. Rucphen is toch een ander dorp dan Zegge. Dus keerde ik terug.”

Hij speelde hierna bij DIOZ steeds in de voorste linie. Op dit moment heeft hij een vrije rol op de linkerflank. Van Hooff: ,,Ik verwacht dat dit wel mijn laatste seizoen is. Als er een andere trainer komt die met jeugd aan een nieuw elftal wil bouwen, doe ik een stapje terug. Maar als John blijft en ik nog toegevoegde waarde heb voor het team, en het afgelopen seizoen had ik dat nog wel met mijn negen treffers, dan blijf ik.‘’

Uitslagen vierde klasse B:

METO - Grenswachters 1-2 (0-1). 0-1 Tobi de Bruijn, 0-2 Gijs van Landeghem, 1-2 Gijs Verresen.

Noordhoek - Sprundel 3-3 (0-0). 0-1 en 0-2 Justin van Duuren, 1-2 Finn van Huuksloot, 1-3 Justin Buurstede, 2-3 en 3-3 Sven Reuvers.

Rimboe - ODIO 2-1 (1-1). 0-1 Damian Elenbaas, 1-1 Soufyan El Allouchi, 2-1 Hakan Patan.

RSV - WVV '67 2-2 (0-2). 0-1 Quirijn Schevenoven, 0-2 Bjorn Verbrugge, 1-1 Stijn Kerstens, 2-2 Richard Schijven.

SVC - BSC 0-6 (0-2). 0-1 Maarten Constandse, 0-2 Bram Kerstens, 0-3 Faisal Bensiali, 0-4 Bart Wouda, 0-5 Steven van Ginderen, 0-6 Constandse.

Achtmaal - DIOZ 0-0.

Nieuw Borgvliet - NSV 3-2 (2-0). 1-0 en 2-0 Jeffrey Franken, 3-0 Ricky Bergmans, 3-1 Martin Kuijer, 3-2 Raul Wiericx.