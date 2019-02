Rode kaarten-regen zorgt voor ongeloof bij ODIO: 'Grove belediging naar ons als vereniging’

Het venijn in de dorpenderby METO-ODIO (1-1) zat hem zonder twijfel in de staart, met drie rode kaarten, een weggestuurde coach en elftalleider in de laatste tien minuten. De schikkingsvoorstellen die de KNVB de spelers van ODIO voorschotelde, zijn niet mals.

Het was een overtreding die ze in het profvoetbal vaak ‘nuttig’ noemen. Coen Michielsen stopte een veelbelovende aanval van METO, maar had al geel op zak. Gevolg: een tweede gele, en dus rode kaart voor de aanvaller van ODIO. Nog geen minuut later ging Mitchell Elenbaas van de bezoekers onderuit, nam in zijn val de bal in de handen en vroeg om een vrije trap.

Tot zijn verbazing kreeg juist hij de overtreding tegen, inclusief een gele prent voor een handsbal. Protesten kwamen Elenbaas duur te staan: ook hij zag een tweede geel.

Daar bleef het niet bij in de tumultueuze slotfase: Jeremai Martina haalde na het wegsturen van teamgenoot Elenbaas verhaal bij de scheidsrechter, die ook hem met zijn tweede geel van het veld stuurde. Ook coach Peter van Oirschot en leider Jeffrey Stumpf kregen van de arbiter een rode kaart te zien. Laatstgenoemde is inmiddels vrijgesproken.

Genegeerd vlagsignaal

In blessuretijd kreeg een massaal verdedigend ODIO de gelijkmaker tegen. Clubgrensrechter, tevens voorzitter, Roger Withagen vlagde voor vermeend buitenspel, maar dat signaal werd genegeerd door de scheidsrechter. Niet veel later werd er definitief afgefloten.

Na afloop van het duel bleek ook Marijn Corré een rode kaart te hebben ontvangen, toen hij al op de bank zat. Ook bleek achteraf dat de arbiter zowel Elenbaas als Martina direct rood heeft gegeven.

Schikkingsvoorstellen

De aanklager van de KNVB bleek allesbehalve mals voor het drietal. Achtereenvolgens ontvingen Corré, Elenbaas en Martina schikkingsvoorstellen van zes, vier en negen wedstrijden schorsing. Navraag bij de KNVB leert dat Corré en Elenbaas beticht worden van het beledigen van de arbiter van dienst, terwijl Martina de leidsman behalve beledigd ook bedreigd zou hebben.

Alle drie de aangeklaagde spelers hebben besloten het schikkingsvoorstel niet te accepteren. Wat betekent dat de zaak nu bij de tuchtcommissie ligt. Die zal extra verklaringen opvragen bij de clubs, spelers en arbitrage.

Ontdaan door situatie

In Ossendrecht is men ontdaan door de situatie. Hoewel de club niet te uitgebreid wil ingaan op de situatie, laat voorzitter Roger Withagen weten aangedaan te zijn. ,,Wij als vereniging zijn er kapot van. Het ligt ontzettend moeilijk, omdat de zaak nog bij de KNVB ligt. Tot nadere uitspraak wil ik er dus niet veel over kwijt. Maar we kunnen ons zeker niet in de beschuldigingen vinden. Nogmaals, we zijn er kapot van.”