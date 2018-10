Rode kaarten-regen bij JEKA - Beek Vooruit, Unitas'30 leider

Madese Boys - VOAB 1-1 (0-1) 0-1 Mustapha Houba, 1-1 Bjorn de Bruijn.

Mark Klippel, trainer van Madese Boys, zag een sterk VOAB. ,,We hebben vandaag tegen een kampioenskandidaat gespeeld", zei hij. "In het eerste half uur liepen we achter de feiten aan, daarna hebben we ons terug in de wedstrijd geknokt."

Rijen - Hoeven 6-1 (1-1) 1-0 Rutger van de Heuvel, 1-1 Jim Franssen, 2-1 Thomas Dols, 3-1 Serdar Gul, 4-1 Dave Voermans, 5-1 Luc Heestermans, 6-1 Gul.

,,Alleen in de eerste helft was het een gelijk opgaande strijd", aldus teammanager Hugo van de Groes van Rijen. ,,In de tweede helft hebben we het verschil gemaakt. Dat blijkt ook wel uit de uitslag," vond hij.

Hoeven-trainer Eric Koenraads vond de 6-1-nederlaag geflatteerd. ,,De winst voor Rijen was verdiend, maar 3-1 of 4-1 gaf de verhoudingen beter weer. Zij waren vooral een stuk effectiever dan wij."

Zeelandia Middelburg - Zundert 1-2 (1-1) 1-0 Thomas de Rijke, 1-1 Jesse Mouws, 1-2 Mouws

Ger Musters, trainer van Zundert: ,,In de eerste twintig minuten was Zeelandia beter en hadden wij het lastig. Daarna stond bij ons de organisatie beter en kwamen we terecht op gelijke hoogte. Complimenten voor mijn elftal voor hetgeen ze vandaag konden opbrengen."

Cluzona - Uno Animo 1-1 (1-1). 1-0 Ruben Maas, 1-1.

De bezoekers kwamen voor een punt, vond Cluzona-leider Jean-Pierre van Bergen. ,,Ze wilden in ieder geval niet voetballen, daardoor was de wedstrijd nooit leuk om te zien."

Unitas'30 - Kruisland 2-1 (1-0) 1-0 Danny Lauwen (pen.), 1-1 Peter Gommers, 2-1 Roman Witting (pen.).

,,Een prachtig duel, met twee ploegen die op de aanval speelden en wilden winnen," keek Unitas-trainer Kees de Rooij terug. ,,Wij kregen misschien iets meer kansjes, maar ook Kruisland was via Didi enkele keren dichtbij een doelpunt."

JEKA - Beek Vooruit 1-1 (1-1) 1-0 Noël Sipkens, 1-1 Robin Rovers (eigen doelpunt).

Samen met zijn broer Joost en trainer Arno Gabriëls haalde Loek Schalk het einde van de wedstrijd niet. Bij JEKA werd Merijn Notenboom ook voortijdig weggestuurd. ,,Ik kreeg een doodschop. Vervolgens lig ik op de grond en voel ik dat iemand op mijn hand gaat staan. Dit is echt schandalig ", liet Loek Schalk na de wedstrijd weten.

Het ging vijf minuten voor tijd mis aan de Beukenlaan. Schalk ging er vandoor met de bal, maar werd hardhandig afgestopt door Ivo Haagh. Vervolgens zou Notenboom op de hand van de Prinsenbeekse aanvaller zijn gestapt. Loeks tweelingbroer Joost zag dat en reageerde furieus door Notenboom een flinke duw te geven. Beide heren kregen een rode kaart.

Het slachtoffer van de overtreding moest het veld ruimen na twee gele kaarten in enkele seconden tijd. De eerste voor verbaal protesteren, de tweede voor een wegwerpgebaar. ,,Misschien niet slim, maar ik zat vol emotie." Notenboom wilde niet reageren 'in afwachting van het schikkingsvoorstel'. Hij noemde het opstootje alleen 'heel vervelend'.

De Prinsenbeekse tweeling voegde zich achter de omheining bij hun trainer, die daar al bijna een uur stond. ,,Ik was fel, maar de grensrechter vlagde wel erg overdreven voor de thuisploeg. Mijn protest heeft wel zin gehad, want daarna ging de arbiter op zijn eigen waarneming af."

JEKA-coach Bas Liebregts beweert dat het een bewuste strategie van JEKA was om Beek Vooruit op de huid te zitten. ,,Zij zijn snel geprikkeld, vinden alles onterecht. Uiteindelijk krijgen zij drie rode kaarten en wij eentje, dus dat hebben we goed gedaan."