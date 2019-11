Rode kaart Guido van den Hoven nekt Waspik, revival WDS'19 tegen DIA bijna compleet

Waspik – Dussense Boys 1-2 (0-1). 0-1 André Segeren, 0-2 Joeri van Heel, 1-2 Niek de Hond.

Dussense Boys, dat voor die het wegzenden van Waspik-aanvaller Guido van den Hoven al twee keer de lat had geraakt, profiteerde dankbaar van het overtal. Voor trainer Eric van Genderen was het een prachtig verjaardagscadeau: gisteren tikte hij het 52ste levensjaar aan. ,,Bij een overwinning zou ik zestig euro in de pot lappen. Ik deed dat met liefde en plezier.”

Waspik-trainer Eugène van der Heijden baalde: er was een eind gekomen aan een mooie reeks. Bovendien liep koploper RWB verder uit. “Ik had met de wedstrijdbespreking vanalles op de flapover gezet. Ik zag er niks van terug.”

RWB – Right’Oh 4-0 (4-0). 1-0 Alex Huijps, 2-0 Kevin Remie, 3-0 en 4-0 Huijps.

Binnen een kwartier stond er al een 3-0 stand op het scorebord, waardoor het een onmogelijke missie voor de ploeg uit Raamsdonksveer zou worden.

Blauw Wit’81 – RFC 3-1 (0-0). 1-0 Bas Jansen, 1-1 Mickey Hoogmoed, 2-1 Frank van Beek, 3-1 Remco Boerema.

RFC liep al in de eerste helft tegen een rode kaart aan, al kon de thuisploeg voor rust niet profiteren van deze numerieke meerderheid. Na rust kwam RFC met tien man nog terug van een 1-0-achterstand, maar daarna was de pijp leeg en trok Blauw Wit aan het langste eind.

Raamsdonk - SAB 1-0 (1-0). 1-0 Yordi Vissers.

,,We speelden een goed georganiseerde wedstrijd, want we hadden ons huiswerk goed gedaan”, aldus Raamsdonk-trainer Louis Roovers. ,,Na de openingstreffer bleven over en weer de kansen onbenut.”

SAB-trainer Meindert Dijkstra zag tegenstander Raamsdonk zich ingraven. ,,Ze speelden 5-4-1, hun trainer gaf na afloop aan dat dat het enige middel was om tegen ons te spelen. Ik was ondanks het verlies trots op mijn spelers dat ze een aantal keren goed door hun muur heen kwamen, in de tweede helft speelden we zeker 43 minuten op hun helft. We raakten vaak genoeg de paal en lat, maar tot scoren kwamen we niet. Hierdoor liepen we wel drie dure punten mis.”

DIA - WDS’19 2-2 (0-0). 1-0 e.d., 2-0 Remco Sluijk, 2-1 Ricky Staneke, 2-2 Abdul Avci.

Een terechte gelijkspel, oordeelden beide trainers. ,,In de tweede helft waren wij de bovenliggende partij. Na de 2-2 hadden we nog een hele grote kans op 2-3, maar die ging er niet in”, aldus WDS'19-trainer Alkan Uzun na afloop van de wedstrijd.

PCP - Berkdijk 2-0 (0-0).