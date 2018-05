Robin van den Noort scoort zijn veertigste, Irene'58 stap dichter bij titel

zondag 4cIrene'58 boog tegen WDS'19 in eigen huis een 0-1-achterstand om in een 2-1-zege en blijft zo aan kop in de vierde klasse C. De ploeg heeft nog vier punten nodig voor de titel en promotie naar de derde klasse. Topscorer Robin van den Noort vijzelde zijn saldo met vier doelpunten op en heeft dit seizoen veertig keer gescoord.

SC Emma - VCW 3-0 (1-0) 1-0 Nick Bolte, 2-0 Lowie Holzken, 3-0 Michel van Pelt.

VCW kan na de nederlaag tegen Emma alleen nog maar proberen OMC voor te blijven. In de nacompetitie zal dan een nieuwe ticket voor de vierde klasse gewonnen moeten worden.

Right 'Oh - Dussense Boys 2-0 (1-0) 1-0 Jari Langermans, 2-0 Marco Schoevers.

,,Fijn dat we weer weten wat winnen is. Het was een maand geleden. We hadden alleen de wedstrijd eerder moeten beslissen," keek Right 'Oh-trainer Paul van Dijk terug.

Boeimeer - Terheijden 4-2 (2-0) 1-0 Mike de koning, 2-0 Florian Hofman, 2-1 Jaimy de Koning, 3-1 Rick Dielemans, 3-2 Luuk de Peijper, 4-2 Dielemans.

,,Dit was een gelijkopgaande wedstrijd waarin wij toch wel de meeste kansen kregen", zei Jack van Zundert van Boeimeer. ,,We gaven de goals te gemakkelijk weg. Daar viel niet tegen aan te voetballen", sprak een teleurgestelde Frans van Helvoirt van Terheijden.

Hoge Vucht - RFC 4-1 (0-1) 0-1 Jeroen Kouwenberg, 1-1 Ibrahim Ikililou, 2-1 Richel Nicia, 3-1 Ikililou, 4-1 Nicia.

,,We hadden voor rust al voor moeten staan. In de tweede helft hebben we het meteen goed opgepakt," zei Yunus Arpat van Hoge Vucht.

Raamsdonk - OMC 0-0.

Raamsdonk blijft na het 0-0-gelijkspel tegen OMC in de problemen. Directe concurrenten Emma en Boeimeer pakten wel drie punten waardoor Raamsdonk de komende wedstrijd nog vol aan de bak moet.

Irene'58 - WDS'19 2-1 (0-1) 0-1 Koen van Kleef, 1-1 Arné van de Elshout, 1-2 Erwin Timmermans.

"We verzuimden om Irene'58 de nekslag toe te dienen. We hadden minimaal één punt verdiend", zie Johan Dijkstra van WDS'19. "Onvoorstelbaar dat we met de rust maar met 0-1 achterstonden. In de tweede helft deden we het beter", zei Tijs van Bragt van de ploeg uit Den Hout.