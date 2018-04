Robert Braber volgend seizoen speler van Halsteren: 'Ik ben niet de ex-prof die even komt afbouwen'

Halsteren haalt met Braber een speler in huis met een bak aan ervaring: 178 wedstrijden eredivisie, 127 duels eerste divisie en in zijn RKC-tijd speelde Braber zelfs nog play-offs om Europees voetbal. Halverwege maart gaf Braber aan te stoppen als profvoetballer. Hij wordt teammanager bij RKC. Zijn voetbalschoenen gaan dus nog niet aan de wilgen. ,,Ik wil nog op niveau blijven voetballen. Minimaal in de hoofdklasse. Bovendien moest het te combineren zijn met mijn werk bij RKC. Bij Halsteren klopte dat plaatje. Ik ben er een paar keer gaan kijken en het ziet er prima uit”, legt Braber uit.

Cultuurshock

,,Of het een cultuurshock gaat zijn? Misschien wel. Na zestien jaar betaald voetbal zal het wel wennen zijn. Maar ben niet de ex-prof die komt afbouwen en nog effe wat geld wil verdienen. Ik ben fanatiek en iemand die van mezelf en mijn medespelers altijd het maximale eis”, geeft de uit Willemstad afkomstige, maar in Breda woonachtige Braber aan.

Maar hoe komt Braber, die zijn voetbalcarrière bij Kogelvangers uit Willemstad begon, dan bij hoofdklasser Halsteren terecht? ,,Ik ken Ron al langer, ik heb hem via via leren kennen”, doelt Braber op Ron van Nijnatten, technisch manager bij Halsteren. ,,Daar heb ik altijd fijn contact mee gehouden.”

Dat is niet de enige connectie met Halsteren. ,,Ik heb een jaar of zes gespeeld samen met Sigi Bandjar, maar die stopt na dit jaar. Keeper Arien Pietersma ken ik nog uit mijn tijd bij NAC. En ook Perry Bierkens ken ik, bijvoorbeeld.”

Leider

Hij voorziet een leidende of begeleidende rol. Daar is Halsteren-trainer Ruud Pennings zeer content mee. ,,Robert Braber neemt natuurlijk een hoop ervaring, kennis en kunde met zich mee. Bovendien is hij iemand die de groep kan helpen binnen en buiten de lijnen. Hij is de dertig dan wel gepasseerd, maar hij is nog topfit en kan nog een tijd door op niveau. We zijn heel blij met zijn komst.”