‘Robert Braber kan met opgeheven hoofd terugkijken op veertien heftige maanden bij RBC’

Spelen in de tweede klasse zou ‘historisch’ zijn voor Victoria’03, maar Jules Voogt durft er nog niet van te dromen

Het is begin april en de competitie in de zondag 3A is net over de helft. In die competitie staat Victoria’03 er bijzonder goed voor. Van alle teams heeft de club uit Oudenbosch de minste verliespunten. Toch durft aanvoerder Jules Voogt nog niet aan een kampioenschap te denken. ,,Eerst maar van Philippine winnen.”

3 april