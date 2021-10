Rimboe wint met grote cijfers van Nieuw Borgvliet, RSV boekt eerste overwinning

zondag 4bRimboe is aan een sterke reeks bezig. Tegen Nieuw Borgvliet, dat vorig weekend pas haar eerste nederlaag leed, won het afgetekend met 6-0. WVV'67 haalde in eigen huis uit tegen hekkensluiter NVS. RSV boekte haar eerste overwinning van het seizoen door met 4-0 te winnen van Achtmaal.

Rimboe - Nieuw Borgvliet 6-0 (4-0). 1-0 Stijn van Gent, 2-0 Hakan Patan, 3-0 Ömer Tekinbas, 4-0 Tugay Yarbuglubas, 5-0 en 6-0 Van Gent.

Volgens Rimboe-trainer Yasin Cayir was de hoge uitslag niet eens geflatteerd: ,,We maken elkaar iedere wedstrijd beter. We hebben Nieuw Borgvliet niet in de wedstrijd laten komen.” Nieuw Borgvliet-trainer Erwin van Schilt deelde de mening van Cayir: ,,Alles klopte bij hen.’’

BSC - Grenswachters 1-1 (1-0). 1-0 Skender Memisi, 1-1 Gijs van Landeghem.

Volgens BSC-trainer Bas Antens werd er voorzichtig gevoetbald door zijn ploeg. ,,We gaven beide weinig ruimte weg. Toch hadden we op 2-0 kunnen komen door Steven van Ginderen.” Grenswachters-trainer Richard van Hooydonk zag zijn ploeg met tien man komen na een rode kaart van Jean Mbunga. ,,Na de rode kaart was BSC het helemaal kwijt. Wij profiteerden van de ruimte die we kregen.”

Vivoo - METO 2-2 (2-0). 1-0 Dimitri Ceuppens, 2-0 Robbert Cortie, 2-1 en 2-2 Jens Hermans.

Volgens beide trainers is de uitslag een juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen. METO-trainer Ronald Broos: ,, De eerste helft was voor Vivoo, de tweede voor ons.” Vivoo-trainer Andy Wierikx: ,,We hebben nog kansen gehad om 3-1 te scoren, maar bij de 2-2 stand kreeg Ceuppens een tweede gele kaart. Toen hadden we het nog even moeilijk.”

WVV’67 - NVS 4-0 (2-0). 1-0 Quirijn Schevenhoven, 2-0 Kieran Pijnen, 3-0 Youri van der Meulen, 4-0 Hessel van Aalzum.

WVV'67-trainer Gerard Lazarom noemde de zege van zijn ploeg verdiend. ,,NVS kreeg in het eerste kwartier twee kansen, maar daarna waren ze niet meer in beeld. We maakten het onszelf moeilijk door pas in de 80ste minuut naar 3-0 uit te lopen.” Volgens NVS-trainer Bram Kot was zijn ploeg voor rust beter: ,,We kregen kansen, maar vergaten te scoren. De tweede helft was voor WVV'67.”

ODIO - NSV 1-1 (0-0). 0-1 Remco de Bakker, 1-1 Luc Melsen.

ODIO-trainer Peter van Oirschot zag ‘een rommelige pot tussen twee ploegen die vanuit de omschakeling probeerden te scoren’. NSV-trainer Hans Vos vond de uitslag terecht, maar het voelde voor hem wel als een nederlaag. Vos: ,,De gelijkmaker van ODIO viel pas in blessuretijd. Die kwam hard aan.”

RSV - Achtmaal 4-0 (1-0). 1-0 Richard Schijven, 2-0 Joost de Koning, 3-0 Rick Woestenberg, 4-0 Bas Luijkx.

RSV-trainer Jaimy van Wortel was tevreden. ,,Het was een mooie wedstrijd tussen twee ploegen die wilden voetballen. De eerste twintig minuten hadden we het zwaar, maar daarna waren we heer en meester.”

Volgens Achtmaal-trainer Cees van Beers had zijn ploeg de 4-0-nederlaag volledig aan zichzelf te wijten. ,,Als je het voor rust presteert om al je kansen, inclusief een penalty, te verprutsen, dan doe je daarmee jezelf de das om. We hadden halverwege eigenlijk met 0-3 voor moeten staan.”