Rimboe verschalkt Grenswachters, verliezend Achtmaal verprutst ‘heel veel’ kansen

Zondag 4BTijdens het treffen tussen Grenswachters en Rimboe werd duidelijk dat de ploeg uit Wouwse Plantage een belangrijke outsider is in de strijd om de prijzen. Rimboe won met 0-2. Wernhout deelde de punten met METO en Achtmaal moest de meerdere erkennen in Nieuw Borgvliet.

BSC - RSV 1-1 (1-1) 0-1 Richard Schijven, 1-1 Maarten Constandse.

Volgens BSC-trainer Bas Antens is het volkomen terecht dat RSV een punt mee naar Rucphen nam: ,,RSV speelde compact en wij verzuimden de kansen te benutten.’’ RSV-trainer Jaimy van Wortel: ,,Het was een leuke pot voor de neutrale toeschouwer. Wij leverden veel strijd en bezorgden onszelf een punt.’’

Grenswachters – Rimboe 0-2 (0-0) 0-1 Omer Tekinbas, 0-2 Matteo Castro.

Voor rust konden beide ploegen niet voor dreiging zorgen. Volgens Rimboe-trainer Yasin Cayir was zijn ploeg vanaf de 60e minuut sterker. ,,Wij gingen drukken en door goed gebruik te maken van de ruimte kregen we kansen.” Richard van Hooydonk, de trainer van Grenswachters, noemde het een tactisch duel tussen twee voetballende ploegen: ,,Na de 1-0 gingen wij op jacht naar de gelijkmaker, maar die bleef uit.’’

Vivoo – ODIO 2-3 (1-1) 0-1 Dimitri Cuppens, 1-1 Marijn Corre, 1-2 Elhan Yacoobi, 2-2 Jeroen van Gastel, 2-3 Luc Melsen.

Volgens Vivoo-trainer Andy Wierikx had zijn ploeg ook kunnen winnen. ,,De doelpunten van ODIO vielen op ongelukkige momenten en dat deed ons de das om.’’ ODIO-trainer Peter van Oirschot sprak van een gelukkige, maar verdiende zege. ,,Vivoo met counterspits Cuppens, is voor ons steeds opnieuw een lastige tegenstander. Deze keer pakte het goed uit.’’

NSV – WVV’67 1-4 (0-2) 0-1 en 0-2 Bjorn Verbruggen, 1-2 Martijn de Bruijn, 1-3 Matt Luijckx, 1-4 Thijs de Ron.

Hans Vos, trainer van NSV, is teleurgesteld in de wijze waarop zijn ploeg aan het duel begon. ,,We waren niet scherp genoeg en gaven de eerste twee doelpunten gewoon weg. Na rust doen we het beter, maar juist op het moment dat de 2-2 in de lucht hangt, scoort WVV ’67 de 1-3.” Concullega Gerard Lazarom van WVV ’67 deelt die mening: ,,De 2-2 was waarschijnlijker, maar dan wordt het toch 1-3 en is de wedstrijd beslist.’’

METO – Wernhout 1-1 (0-0) 1-0 Bo Vriens, 1-1 Marvin Antens.

METO-trainer Ronald Broos vindt dat zijn ploeg had moeten winnen. ,,In de eerste helft waren wij heer en meester. We scoorden twee keer, maar de doelpunten werden om discutabele redenen afgekeurd.’’

Wernhout-trainer Joost Anthonissen heeft vrede met de uitslag. ,,METO voetbalde voor rust met meer energie dan wij, maar ze lieten de kansen onbenut. In de tweede helft hebben mijn spelers zich goed gerevancheerd, zeker nadat we op achterstand kwamen’’, aldus de trainer van Wernhout.

Achtmaal – Nieuw Borgvliet 2-4 (1-1) 0-1 Stefan Schoonen, 1-1 Niek Elst, 1-2 Jeffrey Franken, 2-2 Roel Jongenelis, 2-3 Franken, 2-4 Michiel Wilting.

Nieuw Borgvliet-trainer Erwin van Schilt noemt het een zwaarbevochten zege. ,,Voor rust was Achtmaal de bovenliggende partij, maar in de tweede helft waren wij beter. 2-4 is wel geflatteerd’”

Achtmaal-trainer Cees van Beers is zwaar gefrustreerd. ,,Wij misten ontzettend veel kansen en hadden halverwege minstens met 5-1 voor moeten staan. Na de 2-2 moesten we het afmaken, maar we verprutsten opnieuw de kansen. Door persoonlijke fouten verliezen we vervolgens met 2-4.’’