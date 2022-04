Rimboe pakt tegen hekkensluiter NVS de draad weer op, RSV maakt er zes

Rimboe – NVS 1-0 (0-0). 1-0 Hakan Patan.

Volgens NVS-trainer Bram Kot was het doel om een punt aan dit duel over te houden. Kot: ,,Dat is helaas niet gelukt. We hebben verdedigend gespeeld en geprobeerd om te counteren. Dit leverde voor rust twee goede kansen op, maar we scoorden niet. In de tweede helft was Rimboe beter. Ik mag de jongens niks verwijten. Ze hebben keihard geknokt.’’

Rimboe-trainer Yasin Cayir vond het een lastige wedstrijd. ,,Tegen zo’n verdedigende ploeg is het moeilijk om het goede ritme te vinden. We konden weinig creëren. Gelukkig scoorden we na rust. Hierdoor is wel het negatieve gevoel dat we hadden door die twee opeenvolgende nederlagen verdwenen’’, aldus Cayir.

RSV – Grenswachters 6-2 (4-0). 1-0 Joeri Nooijens, 2-0 Rick Woestenberg, 3-0 Jolan Schrauwen, 4-0 Woestenberg, 4-1 Tim van de Bleeken, 5-1 Stijn Kerstens, 5-2 Van de Bleeken, 6-2 Nooijens.

,,Na acht minuten was het al 3-0. Daardoor werd het gemakkelijk voor ons’’, verklaarde RSV-trainer Jaimy van Wortel. ,,Grenswachters heeft voor rust geen kans gehad. In de tweede helft gingen ze een op een spelen en kwamen wij meer onder druk te staan, maar de buit bleef binnen.’’

Volgens Richard van Hooydonk, de trainer van Grenswachters, heeft zijn ploeg de wedstrijd in de eerste tien minuten verloren. Van Hooydonk: ,,Het zit de laatste tijd allemaal tegen. Ik hoop dat het nu voorbij is.’’

BSC – Nieuw Borgvliet 4-0 (4-0). 1-0 Levi Schotel, 2-0 Skender Memisi, 3-0 Max Marijnissen, 4-0 Cas Voermans.

,,Wij gaven de eerste twintig minuten niet thuis waardoor we al snel met 4-0 achter kwamen. Dan is het moeilijk om terug in de wedstrijd te komen’’, analyseerde Nieuw Borgvliet-trainer Erwin van Schilt.

BSC-trainer Bas Antens deelde de mening van zijn collega: ,,De concentratie ontbrak bij Nieuw Borgvliet. Bij een 4-0 stand is het wedstrijdelement verdwenen.’’

Vivoo – WVV ’67 1-1 (0-0). 0-1 Bjorn Verbrugge, 1-1 Bas van der Heijden.

,,Ik vind dat we twee punten hebben verloren. We waren de tweede helft beter, maar kwamen onverdiend door een counter op achterstand’’, aldus Vivoo-tyrainer Andy Wierikx.

Volgens WVV-trainer Gerard Lazarom zat er voor zijn ploeg niet meer in dan een gelijkspel. Lazarom: ,,In de eerste helft waren we zeer matig waardoor Vivoo enkele goede kansen kreeg. Na rust was de wedstrijd in balans.’’

METO – NSV 1-1 (1-0). 1-0 Daan Maasdijk, 1-1 Wiebe Naalden.

METO-trainer Ronald Broos had vrede met de uitslag: ,,Op basis van de tweede helft verdienden wij meer, maar als ik de hele wedstrijd bekijk, is 1-1 een terechte uitslag.

NSV-trainer Hans Vos was tevreden met een punt hoewel hij vindt dat er eigenlijk meer in zat. Vos: ,,We konden drie punten pakken, maar dan hadden we voor rust de kansen moeten benutten.’’