Rimboe pakt draad weer op na zeperd tegen Achtmaal

Zondag 4B

RSV – Rimboe 1-5 (0-3) – 0-1 Giulio Castro, 0-2 Stijn van Gent, 0-3 Jeffrey Jurgens, 0-4 Van Gent, 1-4 Stijn Kerstens, 1-5 Faisal Bensiali.

Volgens de analyse van Rimboe-trainer Yasin Cayir was de zege van zijn ploeg dik verdiend. Cayir: ,,RSV leverde veel strijd, maar liep in feite de hele wedstrijd achter de bal aan. We hebben vanaf het begin flink druk gezet zodat de verdediging van RSV fouten zou maken. Dit resulteerde na zeven minuten al in een 0-2 voorsprong. We vieren nu een feestje omdat we periodekampioen zijn, maar dit is niet onze eigenlijke doelstelling. We gaan voor het grote feest aan het eind van het seizoen.’’ Ook RSV-trainer Jaimy van Wortel vindt de zege van Rimboe terecht, maar hij vindt niet dat zijn ploeg van de mat is gespeeld. ,,In de eerste helft was Rimboe een maatje te groot, maar na rust waren we gelijkwaardig’’, aldus Van Wortel.

Wernhout – ODIO 6-0 (3-0) – 1-0, 2-0 en 3-0 Maikel Zagers, 4-0 Hein Roelands, 5-0 Davey Domen, 6-0 Mathieu Rombouts

Wernhout-trainer Joost Anthonissen vindt dat zijn ploeg een prima wedstrijd heeft gespeeld. Anthonissen: ,,We hebben de gehele wedstrijd niets weggegeven en zelf zes keer gescoord. We waren ODIO op alle fronten de baas. Ik proefde de beleving bij mijn spelers. Het voetballen op donderdag bevalt ons wel.’’ ODIO-trainer Peter van Oirschot berust in de nederlaag: ,,We hadden niet veel te vertellen. Wernhout was op alle fronten beter. We waren dit keer slechts figuranten, maar daar lig ik niet van wakker. Zondag tegen NVS is belangrijker. Dan moet het in ieder geval wel gebeuren.’’

Zondag 4D

Chaam – WSJ 2-2(2-2). 1-0 Martijn van den Broek, 2-0 Thijmen Rovers.

Geen winnaar bij Chaam-WSJ. En daar had Chaam-coach Karel Daamen flink de pest in. ,,Een bittere pil dit. We waren heer en meester en komen terecht 2-0 voor. Maar uit het niets krijgen we een goal tegen, dan is het ineens een wedstrijd. We hadden ‘m nog kunnen winnen, maar uiteindelijk mocht het niet baten.’’