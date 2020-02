Rimboe mag na 25 minuten weer naar huis, NVS neemt koppositie over

zondag 2E Tien slotminu­ten komen Kruisland duur te staan, Cluzona geklopt door Madese Boys

20:21 Tien minuten voor tijd hing er nog geen vuiltje aan de lucht voor Kruisland. De ploeg van trainer Bram Plomp stond met 3-2 achter en leek dicht bij de gelijkmaker. Vervolgens stortte het helemaal in en kreeg Kruisland in tien minuten tijd nog eens vier doelpunten om de oren in Prinsenbeek. Beek Vooruit won met 7-3. Koploper Cluzona miste opnieuw de scherpte en ging tegen Madese Boys onderuit.