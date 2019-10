Rimboe haalt opnieuw dubbele cijfers, De Schutters koestert drie punten tegen NVS

amateurvoetbal Overzicht | Rood-Wit dendert over Dosko heen, TSC laat Beek Vooruit in eigen huis met lege handen achter

22:19 Rood-Wit was zondag in eigen huis veel te sterk voor Dosko, terwijl even verderop ook Sprundel een derbyzege boekte. De gastheren schudden RSV in de slotfase van zich af. TSC zegevierde bij Beek Vooruit en stadgenoot Oosterhout pakte een puntje tegen Be Ready. Dat en meer in het overzicht amateurvoetbal.