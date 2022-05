Rimboe geeft winst in slotminuut weg, Kruisland loopt verder uit in restant

Uno Animo – Kruisland 1-4 (0-2). 0-1 en 0-2 Yoeri Rombouts, 0-3 Richelor Sprangers, 0-4 Rombouts, 1-4.

De thuisclub startte furieus, waardoor Kruisland aanvankelijk even teruggedrongen werd: ,,Ze speelden met vijf man voorin en pompten alle ballen in het strafschopgebied. Nadat wij de 0-3 maakten gaf de thuisclub het verzet op en liepen we uit naar 0-4, voordat zij in de slotfase via een vrije trap nog tegen scoorden. Blij dat we het altijd lastige uitduel over de streep hebben getrokken,” aldus Kruisland-trainer John Taks

Rimboe – METO 1-1 (1-0). 1-0 Omar Tekinbas, 1-1 Geert Verstraten.

Rimboe-trainer vond het gelijkspel vooral zuur, omdat de scheidsrechter in zijn ogen een grote rol speelde bij de gelijkmaker: ,,Bij een uittrap van onze doelman in de laatste minuut vond de scheidsrechter dat hij de bal buiten het strafschopgebied pas losliet. De daaropvolgende vrije trap werd in buitenspelpositie binnengewerkt, maar ondanks vlagsignalen keurde de scheidsrechter de treffer gewoon toe. Maar goed, daarvoor hadden we de niet bijster hoogstaande wedstrijd al kunnen beslissen, maar stuitten we op de paal of in een één op één-situatie op de doelman.” METO-trainer Ronald Broos was blij met het naar zijn mening verdiende punt: ,,We hebben vooral na rust keihard gewerkt om toch nog een punt uit het vuur te slepen. Dat dat in de slotminuut nog lukt is bijzonder lekker. Gezien het spelbeeld en het aantal afgedwongen kansen volkomen terecht.”