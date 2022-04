Rimboe gaat opnieuw onderuit, Jongenelis maakt er vier voor Achtmaal

Zondag 4BRimboe leed tegen WVV’67 de tweede nederlaag op rij (2-0) en raakt hierdoor verder achterop bij Wernhout in de strijd om het kampioenschap. NSV won verrassend met 2-1 van ODIO. Het waren drie belangrijke punten voor de ploeg uit Nispen in de strijd tegen degradatie. Achtmaal dankte topscorer Roel Jongenelis maar weer eens.

WVV’67 – Rimboe 2-0 (1-0). 1-0 Kas van Zandvliet, 2-0 Kieran Pijnen.

WVV’67-trainer Gerard Lazarom verklaart de zege van zijn ploeg door het feit dat hij vier sterke wisselspelers op de bank had. ,,Het zijn vier vaste basisspelers die op de terugweg zijn. Ze waren niet fit genoeg om te starten, maar hebben met hun invalbeurten de wedstrijd in ons voordeel beslist.’’ Volgens een teleurgestelde Rimboe-trainer Yasin Cayir hebben twee persoonlijke fouten zijn ploeg de das om gedaan. ,,WVV wachtte op eigen helft op fouten van ons. We misten creativiteit en lieten de kansen onbenut. We moeten ons maar richten op de nacompetitie.’’

Grenswachters – METO 1-2 (0-1). 0-1 Donovan de Weert, 1-1 Raphael Verhaert, 1-2 Delano Sebregts.

Volgens METO-trainer Ronald Broos was het een matte derby. Broos: ,,Het leek wel of we angst voor elkaar hadden. De wedstrijd was na rust in evenwicht. Het winnende doelpunt had aan beide kanten kunnen vallen. Maar ik ben trots op de teamprestatie. We hebben het er in een serie tegen sterke tegenstanders goed vanaf gebracht.’’

NSV – ODIO 2-1 (1-0). 1-0 Raoul Wierikx, 2-0 Rob van de Zon, 2-1 Luc Melsen.

,,Het zat deze keer mee. Een verdiende overwinning was het zeker niet, maar het gaat om de doelpunten en wij scoorden er een meer dan ODIO’’, aldus NSV-trainer Hans Vos. Volgens ODIO-trainer Peter van Oirschot miste zijn ploeg scorend vermogen: ,,Drie ballen van de lijn gehaald, vier keer vrij voor de keeper zonder te scoren. Als je hem niet maakt, houdt het gewoon op.’’

Nieuw Borgvliet – Vivoo 2-1 (1-1). 1-0 Nikai Derwort, 1-1 Jeroen van Gastel, 2-1 Stefan Schoonen.

Volgens Erwin van Schilt, trainer van Nieuw Borgvliet, was zijn ploeg aanvankelijk heer en meester. ,,Na de 1-0 hadden we meer afstand moeten nemen, maar na een half uur vergaten we om verder te voetballen en kon Vivoo op inzet terug in de wedstrijd komen.’’ Andy Wierikx van Vivoo vindt de nederlaag onverdiend: ,,Voor rust was Nieuw Borgvliet beter, maar in de tweede helft domineerden wij en had het eigenlijk 1-2 moeten worden.’’

NVS – BSC 0-0.

Jeroen de Vlaming nam bij BSC de honneurs waar voor de zieke Bas Antens. ,,We hebben de lijn van de afgelopen weken niet door kunnen trekken’’, aldus De Vlaming. ,,Onze tegenstander speelde anti-voetbal en hier gingen wij in mee.’’ NVS-trainer Bram Kot is trots op zijn team: ,,We hebben de aandacht gelegd op het voorkomen van doelpunten. BSC heeft geen kans gehad. We zijn nog niet verloren voor de vierde klasse.’’

Achtmaal – RSV 5-2 (3-0). 1-0, 2-0, 3-0 en 4-0 Roel Jongenelis, 4-1 Rick Woestenberg, 4-2 Richard Schijven, 5-2 Tygo Dictus.

Volgens RSV-trainer Jaimy van Wortel heeft zijn ploeg verloren van Roel Jongenelis. Van Wortel: ,,Als je hem even uit het oog verliest, straft hij het direct af. In de tweede helft deden we redelijk mee en konden we terugkomen tot 4-2, maar de aansluiting bleef uit.’’

Achtmaal-trainer Cees van Beers benadrukt de waarde van alle spelers in zijn team. Van Beers: Jongenelis scoort natuurlijk gemakkelijk, maar hij kan alleen maar gevaarlijk worden als hij de goede passes krijgt. We voetbalden voor rust zeer goed met veel druk naar voren. Maar nadat Jongenelis in de 46e minuut voor de vierde maal had gescoord, zijn we gestopt met voetballen. Hierdoor maakten we het onszelf onnodig moeilijk. Ik ben blij dat jeugdspeler Tygo Dictus uiteindelijk de 5-2 binnenschoot.’’