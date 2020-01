Rijppaert verlengt bij koploper Bavel

De ervaren Rijppaert nam het afgelopen zomer over van Osman Erbas, die koos voor een avontuur bij VV Dongen. In zijn eerste maanden bij Bavel leidde hij de club naar de wintertitel in zondag 3B. ,,Ik heb het hier echt naar mijn zin. Het is een bloeiende vereniging”, zegt de oefenmeester.