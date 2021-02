Rijppaert langer door als hoofdtrainer van Bavel

TRAINERSCARROUSEL Hoofdtrai­ner Van den Bos blijft bij Baronie

11 februari Ricardo van den Bos en Baronie zaterdag gaan ten minste een jaar langer met elkaar door. Van den Bos is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in Bredase dienst: ,,De eerste twee seizoenen zijn min of meer in het water gevallen door corona. Vooral in het eerste seizoen waren we goed op weg richting nacompetitievoetbal voor promotie.”