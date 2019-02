Rijen verslikt zich in Madese Boys, koploper Kruisland kent zwakke tweede helft

JEKA - Hoeven 1-0 (0-0) 1-0 Ivo Haagh.

Hoeven-trainer Eric Koenraads baalde: ,,Als we hier met 1-4 winnen vindt iedereen die het zag dat normaal. De JEKA-doelman groeide uit tot absolute uitblinker, mede omdat wij de kansen niet afmaken. Meer dan zuur deze nederlaag.”

VOAB - Kruisland 5-2 (2-1) 0-1 Achraf Chouiter, 1-1 Sam van der Weijden, 2-1 Mustapha Houba, 3-1 Van der Weijden, 3-2 Achmed Didi, 4-2 Caner Ok (e.d.), 5-2 Van der Weijden.

,,Complimenten aan mijn ploeg voor de getoonde inzet. We gaven het duel voor rust in drie minuten uit handen. Twee tegentreffers en een makkelijk gegeven rode kaart voor Hadjaissa. Dan weet je dat het lastig wordt,” aldus Natalino Storelli.

Cluzona - Sarto 5-2 (1-1) 1-0 Ruben Maas, 1-1 Jefferson Vegas, 2-1 Maas, 3-1 Toon Jochems, 3-2 Tim Dominicus, 4-2 en 5-2 Wesley Smits.

Een evenwichtige eerste helft, gevolgd door een tweede waarin de thuisclub domineerde. Opvallendste man was scheidsrechter Colin van der Heijden die volgens assistent-coach Jean-Pierre van Bergen nogal makkelijk naar de borstzak greep; “Het leek wel zaalvoetbal, elke kleine botsing leverde bijna een kaart op.”

Unitas’30 - WSC 3-0 (2-0) 1-0 Matthijs Broos, 2-0 Danny Lauwen, 3-0 Ramon Witting.

,,Ik was erg benieuwd hoe we uit de winterstop kwamen,” aldus trainer Kees de Rooij. De oefenmeester mocht niet klagen want binnen een kwartier was het 2-0. “We hebben daarna niets meer weggegeven, ik kan niet meer dan tevreden zijn.”

Madese Boys - Rijen 2-1 (1-0) 1-0 Dennis Marijnissen (pen.), 1-1 Joey Jacobs, 2-1 Jordi Doms (e.d.).

Madese Boys-trainer Mark Klippel wilde de verdienste voor de zege niet alleen bij een falend Rijen leggen. ,,Wij wilden hen het voetballen moeilijk maken, omdat daar hun kracht ligt”, aldus de trainer. ,,Fysiek zijn wij sterker. We hielden de ruimtes klein, zaten er kort op en zetten druk op de bal. Daardoor hebben zij eigenlijk geen echte kans gekregen.”

Echte kansen kreeg Madese Boys ook niet veel. Voor rust verdiende eigenlijk geen enkele ploeg te scoren. Het uitgestoken been van Rijen-verdediger Doms bood de thuisploeg toch de kans om aan een doelpuntloze ruststand te ontsnappen. Spits Hovsep Manukjan was als eerste bij een voorzet van Bjorn de Bruijn en ging bij Doms over het been: strafschop. Dennis Marijnissen stuurde Rijen-keeper Joep Dames de verkeerde kant op en schoot de 1-0 binnen.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld: de Madenaren stuurden aan op vechtvoetbal en wonnen alle duels, bij Rijen lukte bijna niets. Het enige dat wel lukte, was de vrije trap van Joey Jacobs. Hij schoot zijn ploeg na tien minuten in de tweede helft knap naast Madese Boys.

Die gelijke stand bleef niet lang op het bord staan. Niet toevallig werd ook het derde doelpunt van de middag ingeleid door een spelhervatting. De vrije trap van Marijnissen werd door Doms verkeerd verwerkt en belandde achter zijn eigen doelman in het net. Balend bleef Doms achter, zittend in zijn eigen strafschopgebied.