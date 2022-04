Rijen-spits Trommelen plaaggeest voor dolend Beek Vooruit: ‘Leuk als we nog een prijsje pakken’

Zondag 2EDe trein tussen Gilze-Rijen en Prinsenbeek was met de supporters vanuit Rijen goed gevuld. De terugreis na de 3-7-overwinning op Beek Vooruit ging met drie punten in de knip in een feestelijke stemming huiswaarts.

Dat Beek Vooruit een 3-7-nederlaag moest slikken had niemand halverwege de wedstrijd verwacht. In de zesde minuut van de wedstrijd had Loek Schalk het geluk niet aan zijn zijde. Zijn schot kwam via de onderkant van de lat terug het veld in. Door doelpunten van Freek Trommelen op aangeven van Yassin Ben Messaoud namens Rijen en Joost Schalk voor de thuisploeg was de strijd in evenwicht, 1-1. Een afgekeurde treffer van Trommelen op slag van rust zorgde nog even voor commotie.

Hattrick

Met een 1-1-ruststand leek er een spannende tweede helft aan te komen. Niets bleek minder waar. In een tijdsbestek van twaalf minuten minuten maakte Trommelen een ware hattrick en keek Beek Vooruit tegen een 1-4-achterstand aan. ,,Bij vorige wedstrijden heb ik behoorlijk wat kansen gemist. Dan is het wel leuk om nu te scoren, maar ook om die andere gasten te laten scoren. We zijn niet afhankelijk van één man als het om doelpunten maken aankomt. Dat is goed om te zien. Misschien kunnen we nog mee gaan doen voor een periode”, zei de Rijen-spits.

Volledig scherm Drukte voor de goal bij het duel tussen Beek Vooruit en Rijen. © Pix4Profs / Johan Wouters

Inmiddels was de ineenstorting van Beek Vooruit een feit en leek er een fikse oorwassing er aan te komen. Vervolgens was het uitblinker Ben Messaoud die de 1-5 scoorde. Daarna was het de beurt aan Daan Willemen die tot ieders verbazing de 1-6 scoorde. Keeper Boyd Meigert van Beek Vooruit dook ongelukkig over het slappe schot heen. De mooiste en makkelijkste kans werd door Trommelen even later om zeep geholpen. Deze bal zoeken ze nog altijd in Prinsenbeek. In de slotfase maakte Loek Schalk alleen voor Bas van Loon, keeper van Rijen, geen fout, 2-6. Freek Trommelen liet de 2-7 over aan invaller Joost Broeders en Nils Nagelkerke bepaalde de eindstand op 3-7.

Prijsje

,,We begonnen niet goed. Beek Vooruit begon scherper dan wij. De eerste helft zijn we goed doorgekomen. We zijn sterk in de breedte. Bij wissels verzwakken wij niet. Het zou mooi zijn als we nog een prijsje zouden pakken. Deze groep verdient dat. Ook als afsluiting van mijn trainersloopbaan zou ik het mooi vinden”, zei Rijen-trainer Freddy Kruijs, die aan het eind van het seizoen stopt als trainer bij standaardteams.

Bij Beek Vooruit zat iedereen in zak en as na de fikse nederlaag. ,,We krijgen nog vijf tegenstanders waar we niet van hoeven te verliezen, maar dan zullen we punten wel moeten pakken. De eerste helft ging het goed. We waren niet minder dan Rijen. Maar na de 1-2 kregen we het moeilijk. Dat heeft ook te maken met waar we staan. Wij konden dat stapje extra niet opbrengen. Rijen kon dat wel. Geloof en vertrouwen zijn heel belangrijk. Volgende week hebben we met RBC weer een moeilijke tegenstander. Als je bovenin staat, heb je deze problemen niet”, zei Beek Vooruit-trainer Marcel van Helmond, die zeker nog mogelijkheden ziet voor zijn ploeg.