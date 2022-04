Rijen overklast Cluzona, Madese Boys wint door late treffer

Cluzona - Rijen 0-3 (0-1). 0-1, Joost Broeders 0-2, Marc Jacobs 0-3 Nout Hendrickx.

,,We hebben volledig terecht verloren. Ik denk dat we één kans gecreëerd hebben in de gehele wedstrijd, dat zegt denk ik al genoeg. Waar het precies aan ligt is moeilijk te zeggen. We zijn simpelweg op alle facetten afgetroefd. De komende week hebben we lastige wedstrijden voor de boeg, maar we zullen onze rug moeten rechten", aldus trainer Marcel van der Sloot van Cluzona.

Winnend trainer Freddy Kruijs is erg trots op zijn ploeg: ,,De selectie is enorm hecht. Ze zijn bereid om voor elkaar door het vuur te gaan en dat zie je terug op het veld.”

Roosendaal - Beek Vooruit 3-1 (3-0). 1-0 Kevin Jurgens, 2-0 Jorik van der Heijden, 3-0 Koen Plank, 3-1 Loek Schalk.

Roosendaal-trainer Mark Klippel: “De eerste helft waren we overduidelijk de betere ploeg en dat lieten we ook zien in de uitslag. De tweede helft speelde we ietwat rommelig en hadden we meer kansen moeten benutten. Uiteindelijk zijn we absoluut niet in de problemen gekomen en winnen we vrij eenvoudig. Bovenal ben ik heel blij dat we het gat tussen Beek Vooruit en ons hebben kunnen vergroten.”

,,Een terechte uitslag”, reageerde Beek Vooruit-trainer Marcel van Helmond. ,,Vanaf minuut één zette Roosendaal ons volledig onder druk, dit leidde tot fouten aan onze kant. Ondanks een betere tweede helft zijn we niet in de buurt van een punt gekomen.”

Kruisland - VOAB 1-2 (1-1). 1-0 Yves Nyemb, 1-1, 1-2 VOAB.

,,Het was een hele leuk pot voor de neutrale toeschouwer met erg goed voetbal,” geeft verliezend trainer John Taks aan. ,,We begonnen sterk en kwamen op voorsprong, maar na een tactische aanpassing bij VOAB kwamen we er de laatste twintig minuten van de eerste helft niet meer aan te pas. In de tweede helft had er meer ingezeten. We zijn een duidelijke penalty ontnomen en verzuimde meerdere doelkansen, maar verliezen van dit VOAB is absoluut geen schande. Zij hebben duidelijk laten zien waarom ze de koploper zijn van de competitie.”

Madese Boys - WSC 1-0 (0-0). 1-0 Jens Verschuren.

,,De support was waanzinnig. Met vuurwerk stond het publiek in groten getale langs de lijn. Zij hebben ons, vooral nadat we onze voorsprong moesten verdedigen, er doorheen gesleept”, aldus winnend trainer Dion Schuurmans.

Uno Animo - JEKA 2-4 (0-1). 0-1, 0-2 Merijn Notenboom, 0-3 Frits Schuurink, 1-3 , 2-3, 3-4 Jens Bakker.

,,Bij rust hadden we eigenlijk al 4-0 voor moeten staan. We speelden fantastisch voetbal waar alles aan klopte", aldus trainer Ivo van Moergestel van JEKA.

FC Tilburg - Bavel 1-1 (0-0). 0-1 Niek Akkermans.

Bavel-trainer Coen Rijppaert verwijt zijn ploeg niks na het gelijkspel. ,,De tegenpartij heeft één halve kans gehad en die scoren ze. Voor de rest speelde we een goede pot, maar soms zit het tegen.”