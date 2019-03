Rijen kan titel vergeten, Hoeven wint en zet achtervolging in

Unitas‘30 - Madese Boys 2-3 (0-0) 1-0 Richard Ramstijn e.d., 1-1 Kevin de Bok, 2-1 Matthijs Broos, 2-2 Robbie Kerremans, 2-3 Dennis Marijnissen (pen.)

,,De eerste helft was voor ons,” stelde Madese Boys-trainer Mark Klippel. ,,Na de 1-0 in de tweede helft hadden we het wat moeilijk. Een gelijkspel was terecht geweest, maar op basis van power en inzet sleep je er de volle drie punten uit.” ,,De belangen waren groot en dat was met name voor rust te merken”, keek Unitas’30-trainer Kees de Rooij terug. ,,In de open slotfase liepen we tegen de 2-2 aan en in de slotseconde vervolgens tegen een strafschop. Erg zuur.”

WSC - Beek Vooruit 0-4 (0-2) 0-1 Joost Schalk, 0-2 Loek Schalk (pen.), 0-3 Loek Schalk, 0-4 Boye Snoek.

Beek Vooruit-trainer Arno Gabriels: ,,Op de juiste momenten waren we top. Dat gold niet voor de hele wedstrijd, en hebben we gescoord.”

Zeelandia Middelburg - JEKA 5-2 (2-1) 0-1 Robin Rovers, 1-1 Thomas de Rijke, 2-1 JEKA (e.d.), 2-2 Randy Klees, 3-2 (pen.) en 4-2 Dennis Kovacevic, 5-2 De Rijke.

Bas Liebregts, trainer van JEKA: ,,De penalty vormde het kantelpunt in de wedstrijd.”

Zundert - Kruisland 1-1 (1-0) 1-0 Lars van Elsacker, 1-1 Ahmed Didi.

Zundert-trainer Ger Musters gaf een compliment aan zijn ‘gehavende ploeg’. ,,De 1-0 was verdiend. Ondanks meer balbezit van Kruisland in de tweede helft hebben we de beste kansen gehad.”

Hoeven - Uno Animo 2-0 (2-0) 1-0 Erwin Roks, 2-0 Robert Frerichs.

,,Een absoluut verdiende overwinning,” vond Hoeven-trainer Eric Koenraads. ,,Wij hebben vol op de aanval en voor de winst gespeeld, aan een gelijkspel hadden we niets.”

Rijen-Cluzona 0-3 (0-0) 57. Daniel Dekker 0-1, 65. Ruben Maas 0-2, 88. Wesley Smits 0-3.

Max Raeven, trainer van Rijen, was na afloop eerlijk over de verdiende winst van Cluzona. “Oké, die eerste goal viel wat ongelukkig. Maar behalve veel strijd, hebben we vandaag te weinig gebracht.” Het was inderdaad onfortuinlijk die 0-1, afgemaakt door Daniel Dekker. Een diepe bal werd door Rijen-verdediger dusdanig getoucheerd dat hij hiermee zijn eigen goalie Joep Dames verschalkte. De bal rolde tegen de paal en kwam pardoes voor de voeten van de inlopende Dekker. Dat was dik tien minuten in de tweede helft.

Die 0-1 plaatste Cluzona, aantredend met een vijfmansdefensie, in een zetel. Voor Rijen was er geen doorkomen aan, maar de thuisploeg maakte zelf de fout veel teveel de lange bal te spelen, waar juist Nick Emmen en Sam Snoeijs in de lucht heersten.

Rijen moest iets na de achterstand maar was nooit bij machte om ook daadwerkelijk iets te bewerkstelligen. Cluzona speelde zich vervolgens in de omschakeling redelijk eenvoudig naar een 0-3 overwinning. Ruben Maas, over negentig minuten haast onzichtbaar, kwam in zijn ultieme kracht toen hij met de bal aan de voet in een één-tegen-één-situatie belandde. Hij kapte vanaf rechts naar binnen om verwoestend uit te halen voor de 0-2. Invaller Jari Voeten bleek eveneens een plaag voor de Rijense defensie. Zijn rush, vlak voor tijd, leidde ook de 0-3 van Wesley Smits in.