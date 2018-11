Rijen en Gilze in ban van voetbalderby

Gilze en Rijen lopen zondag uit om de strijd op het voetbalveld te aanschouwen. Inzet van deze derby is een plaats in de derde van het bekertoernooi.

Het is alweer een tijd geleden dat de burenruzie tussen Gilze en Rijen voor het 'eggie' werd gespeeld. De laatste keer was op 16 februari 2014, toen Gilze zegevierde met 2-1. Daarna kwamen de ploegen elkaar door promotie van Rijen en degradatie van Gilze niet meer tegen. Nu, op de elfde van de elfde, staan de elftallen voor het eerst weer in een officiële wedstrijd tegenover elkaar.

,,Prima loting!", laat Gilze-trainer Jeremy Buchly weten. De 28-jarige Tilburger staat pas sinds vorig seizoen aan het roer bij de derdeklasser, maar de derby is hem welbekend. ,,Ik ben ooit eens een keer gaan kijken, puur uit interesse. Het is geweldig om te zien hoeveel mensen er op afkomen."

En al was hij niet komen kijken, het wordt Buchly wel duidelijk gemaakt hoe belangrijk deze wedstrijd is. ,,Afgelopen zondag verloren we van UVV'40. Ik was toen erg teleurgesteld, maar in de kantine werd mij meteen verteld dat het niet uitmaakte. Als we zondag maar winnen, zei iedereen."

Bussen

Rijen-trainer Max Raeven (42), ook hij is een Tilburger, maakte de derby nog niet eerder mee. ,,Ik moet wel zeggen dat ik er erg veel zin in heb. Ik heb begrepen dat er vanuit Rijen een aantal bussen richting Gilze gaan." Dat bevestigt ook Buchly: ,,Rijen staat er om bekend dat er veel volk komt kijken, dat is ook bij Gilze zo. Er is mij verteld dat er zondag hele families komen kijken."

Raeven: ,,Toen we terugkwamen van onze wedstrijd tegen Unitas'30, stonden er in Rijen een aantal prullenbakken in de fik. Of dat door supporters van Gilze is gedaan weten we niet zeker, dat hebben we er dan zelf maar van gemaakt. Moet kunnen."

Hectisch

Buchly: ,,Ik kijk ernaar uit. Voor de leden en de supporters is dit een geweldige wedstrijd. We hebben een jonge groep, dus er zijn er veel die de derby nog niet hebben gespeeld als speler van het eerste. Het zal hectisch worden met duizend man langs de lijn."