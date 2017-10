Rijen-captain Avontuur koppelt flair aan werklust

Hij is pas 23 jaar oud, maar wel al bezig aan zijn derde seizoen als aanvoerder van zondag tweedeklasser Rijen. Al vijf jaar is Thom Avontuur een vaste waarde in de hoofdmacht van de dorpsclub. Bij Rijen in de tweede klasse heeft hij het prima naar zijn zin, maar hij sluit toch niet uit dat hij ooit een stapje hoger wil gaan spelen. De vijfdejaarsstudent Geneeskunde, op dit moment coschappen lopend in het St. Elizabeth Ziekenhuis te Tilburg, is boven alles realistisch en zelfkritisch. ,,Ik zal eerst zelf eens beter moeten gaan spelen, want tot nu toe is het dit seizoen onder de maat", is hij eerlijk.

Zijn naam klinkt als een jongensboek: 'Thom Avontuur'. Zijn achternaam spreekt voor zich en zijn spel binnen de lijnen heeft ook daadwerkelijk iets avontuurlijks. Vaak opererend tussen middenlinie en voorhoede, technisch begaafd maar nooit schromend om vuil werk op te knappen, is Avontuur een type speler waarvan iedere trainer er wel een in zijn selectie zou willen hebben. Flair koppelt hij aan werklust, dynamiek aan overzicht. Multifunctionaliteit in optima forma, misschien is dat wel de juiste typering voor de voetballer Avontuur.

Volledig scherm Rijenaar Thom Avontuur geel shirt wordt door Sarto-speler Gijs Quispel van de bal gelopen. Archieffoto 2016. © Marcel Otterspeer

Valse start

Rijen eindigde het afgelopen seizoen als vijfde op de ranglijst en lang deed de ploeg nog mee voor de laatste periodetitel, deze jaargang beleven de Rijenaren een ietwat valse start. Met slechts vier schamele puntjes uit vijf wedstrijden bezet Rijen nu de elfde plaats, veel te laag voor het voetballend vermogen dat aanwezig is in het elftal van trainer Max Raeven. Daar is Avontuur het mee eens. ,,Maar we hebben eigenlijk tot nu toe niet minder goed gespeeld dan vorig seizoen", zegt hij. ,,Alleen thuis tegen MOC '17 (0-4, red.) hadden we een collectieve offday. In die andere partijen hebben we altijd kansen gehad op de overwinning, die ons ook nog vaak toekwam. We zijn eigenlijk nooit weggespeeld."

Wanneer we het over de wedstrijd van aankomende zondag hebben - Rijen ontvangt dan het Beek Vooruit van Arno Gabriels - loopt Raeven even binnen. Op de vraag of hij deze week vooral traint op het verdedigend werk, doelend op het scorend vermogen van de club uit Prinsenbeek, zegt Raeven gekscherend: ,,Zij hebben vier goede spelers, wij elf", daarmee wel vertrouwen uitsprekend in zijn ploeg met betrekking tot de naderende ontmoeting.

Ook bij Avontuur leeft er niets wat op paniek lijkt na de matige seizoenstart. ,,Eigenlijk zijn we sterker geworden ten opzichte van vorig jaar", denkt hij. ,,Jongens zijn teruggekomen van langdurige blessures en vanuit de jeugd is er het een en ander doorgestroomd. Niemand heeft de club verlaten. We moeten alleen ons bij vlagen goede spel omzetten in doelpunten en overwinningen." Hij vervolgt: ,,We proberen altijd de voetballende oplossing te vinden. Wij spelen niet snel de lange bal, ons voetbal is vooral gebaseerd op goed positiespel."

Volledig scherm Sart - Rijen © Beeld Werkt

Uitzonderlijke spelers

Tegelijkertijd ligt daarin ook misschien wel de valkuil voor Rijen. ,,Ja," beaamt Avontuur, ,,ons voetballend vermogen kan ook tegen ons werken. Soms spelen we misschien wel te aanvallend, waardoor je te veel ruimte weggeeft en in de val van de counter loopt. Maar goed, we hebben ook offensief uitzonderlijke spelers met hele specifieke kwaliteiten. Denk aan Freek Trommelen met zijn neusje voor de goal en het technisch vernuft van Yassin Ben Messaoud. Met ons elftal zou het raar zijn wanneer je voor de eigen goal zou gaan hangen." Hij wil daaraan wel iets toevoegen: ,,Iedereen moet altijd voor de volle honderd procent willen gaan. Dan kunnen we met elkaar iets moois wegzetten, anders redden we het simpelweg niet. Gelukkig komt het zelden voor dat die wil niet aanwezig is."

