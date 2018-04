Right Oh walst over WDS'19 heen, Van den Noort redt punt

Be Ready - Terheijden 2-2 (1-1) - 1-0 Safie Esmati, 1-1 Jaimy de Koning, 1-2 Mike Verdaasdonk, 2-2 Robin van den Noort.(pen)

Door in de laatste seconden te scoren redt Robin van den Noort nog een punt voor Be Ready. ,,Achteraf blij met dit punt, maar gezien het wedstrijdbeeld hadden we moeten winnen", zei trainer Arno de Vries van Be Ready na afloop. ,,Zuur om door een strafschop gelijk te spelen. We moeten overigens blij zijn met een punt, want meer zat er voor ons niet in", besefte trainer Frans van Helvoirt van Terheijden zich.

SC Emma - RFC 1-0 (1-0) - Michel van Pelt.

Een foutje achterin werd de ploeg van Marco Verschuren fataal.

Right Oh - WDS'19 9-0 (4-0) - 1-0 Remko van Dongen, 2-0 Ruud van Dijk, 3-0 Roy Oome, 4-0Jari Langermans, 5-0 Remko van Dongen, 6-0, 7-0en 8-0 Jari Langermans, 9-0 Sjoerd Gorissen.

Met de rustbij een 4-0-tussenstand was de strijd reeds gestreden. In de tweede helft walste de ploeg uit Geertruidenberg over WDS'19 heen, 9-0. De Bredanaars konden vorige week tegen Emma de wedstrijd nog kantelen, maar tegen Right Oh was WDS'19 kansloos. Right Oh meent klaar te zijn voor de finale van de competitie.

DIA - OMC 3-1 (2-0) - 1-0, 2-0 en 3-0 Niek Akkermans, 3-1 Frank Barendrecht (pen).

,,Ons spel was te rommelig, maar we winnen door zakelijk te spelen. Hier moeten we nog stappen maken", concludeerde trainer Martijn Malinka van DIA.