Right ‘Oh trekt aan langste eind tegen buurman RFC, Joris van de Lande vernedert Blauw Wit’81

zondag 4COp Joris van de Lande van SAB staat dit seizoen geen maat. Tegen Blauw Wit’81 verhoogde de Bredase spits zijn doelpuntentotaal met vijf doelpunten naar zestien in acht wedstrijden. In een boeiend duel wist Rigth ‘Oh in de slotfase de wedstrijd in Raamsdonksveer tegen RFC over de streep te trekken. Voor het eerst sinds de fusieclub in 2017 levenslicht zag, verloor het van de buren uit Geertruidenberg.

VCW - Waspik 0-1 (0-0) 0-1 Lesley Verschuren (pen.).

VCW-doelman Gerben Dudok voorkwam voor rust met enkele reddingen een achterstand. VCW-trainer Arjan Kwaaitaal vond de strafschop voor Waspik discutabel. “Zelf kregen we enkele kleine kansjes en vlak voor tijd was Robbie Kerremans nog dicht bij de gelijkmaker", aldus Kwaaitaal.

SAB - Blauw Wit ‘81 6-2 (4-0) 1-0, 2-0 en 3-0 Joris van de Lande, 4-0 Rhomar Boudzra, 5-0 en 6-0 Van de Lande, 6-1 Frank Claassen, 6-2 Nick Jansen.

“Joris was uiteraard de grote man van de wedstrijd. Na een korte staking kort voor rust begonnen we zonder pauze meteen aan de tweede helft”, vertelde SAB-trainer Meindert Dijkstra.

Terheijden - Berkdijk 0-0.

“We zijn op één moment na niet in de problemen geweest, maar creëren zelf ook te weinig kansen. We zullen moeten blijven knokken”, gaf Terheijden-trainer Fred Vrolijk aan.

DIA - Raamsdonk 2-1 (1-0) 1-0 en 2-0 Kjell Hellemons, 2-1 Luuk Nieuwesteeg.

DIA-trainer Eric van Rooij was niet te spreken over de scheidsrechter. “Te veel gele kaarten, fluiten waar het niet nodig was en door laten spelen daar waar ingegrepen had moeten worden. Ik ben daarom ook trots op de teamprestatie.”

WDS’19 - RWB 2-4 (1-3) 0-1 Sahan Eyupoglu, 1-1 Abdul Avci, 1-2 Bram van Iersel, 1-3 Dennis Timmermans, 2-3 Jisk Flikweert, 2-4 Vedad Hadzic.

RWB verzekerde zich tegen WDS'19 van een periodetitel. “Voor rust was RWB beter, na de pauze kregen we volop kansen. Het lukte echter niet om de 3-3 te scoren”, berustte WDS’19-trainer Alkan Uzun in de uitslag.

Dussense Boys - PCP 2-2 (1-1) - Jordi van Ouderijn, 1-1 Ibrahim Ikililou, 1-2 Haris Hasannovic, 2-2 Andre Segeren.

RFC - Right ‘Oh 2-3 (1-1) 0-1 Dennis van Loon, 1-1 Jeroen Kouwenberg, 2-1 Frank Dikkes (pen.), 2-2 Tom Schweig, 2-3 Daniek Maas.

In de veertiende minuut verstuurde Ruud van Dijk namens Right ‘Oh, veruit de beste man van het veld, een vrije trap richting RFC-doelman Maarten Clarijs. De mee opgekomen Dennis van Loon kopte tot ieders verbazing de 0-1 binnen.

Volledig scherm Nick Broeders van RFC (groenzwart tenue) in duel met Dani Langermans van Right ‘Oh (rugnummer 10). © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheus

Uit een stilstaande fase maakte RFC alsnog de gelijkmaker. Jeroen Kouwenberg kopte een hoekschop fraai achter Right ‘Oh-doelman Sly Heyne: 1-1. In de tweede helft had Mo Duzgun Frank Dikkes ingebracht. Al snel worp deze wissel haar vruchten af. Een wegens hands toegekende strafschop werd door Dikkes beheerst achter Heyne geschoten, 2-1.

Right ‘Oh moest op zoek naar de gelijkmaker en vond die in de 82ste minuut via Tom Schweig. Een hoekschop van Dani Langermans werd door Stefan van Huizen verlengd tot bij de tweede paal, waar Tom Schweig ongehinderd de 2-2 kon binnentikken. Daniek Maas zorgde vlak voor tijd met de 2-3 voor het slotakkoord.



Volledig scherm Matchwinner Daniek Maas viert de 2-3 met Martijn Kneepkens. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Volledig scherm Vreugde bij Right-Oh na afloop van het gewonnen duel tegen RFC. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheus

“Dit is zuur. Het was van beide kanten geen beste wedstrijd. We gaven door twee fouten de winst weg. Een gelijkspel zou de krachtsverhoudingen beter hebben weergegeven”, zei RFC-trainer Mo Duzgun.

“Vorig jaar waren ook al dicht bij de overwinning hier in Raamsdonksveer", zag Right ‘Oh-trainer Leon Hutten. “Zij kregen op de twee doelpunten na geen kans. We maken met deze overwinning heel wat mensen gelukkig.”