Right Oh, RFC en Chaam schieten met scherp, Be Ready zet Terheijden opzij

zondag 4cIn de vierde klasse C werd op de zesde speeldag maar liefst 39 keer gescoord. Be Ready wist de topper in 4C ruim te winnen tegen Terheijden.

RFC - Dussense Boys 8-2 (2-2) 1-0 Edgar Marquant, 2-0 Jeroen Kouwenberg, 2-1 André Segeren, 2-2 Lars Branderhorst, 3-2 Marciano Broeders, 4-2 Maikey Luijbregts, 5-2 Marquant, 6-2 Kouwenberg, 7-2 Luijbregts, 8-2 Mickey Hoogmoed.

Bij een 4-2-tussenstand brak de weerstand bij Dussense Boys. Twee ongelukkige rode kaarten aan de kant van de ploeg uit Dussen verklaarden de grote uitslag in het voordeel van RFC.

Boeimeer - Right Oh 1-7 (0-2) 0-1 Timo Schollaardt, 0-2 Siem Velthoven, 0-3 Mitchell de Rooij, 1-3 Right ‘Oh (eigen doelpunt), 1-4 Sam Val, 1-5 Dani Langermans, 1-6 Jari Langermans, 1-7 M. de Rooij.

,,Een verdiende overwinning”, stelde Right ‘Oh-trainer Leon Hutten.

Blauw Wit'81 - Hoge Vucht 3-0 (1-0) 1-0 Rob Claassen, 2-0 Remco Boerema, 3-0 Toby Netten.

,,Blauw Wit’81 ging beter met de kansen om”, gaf Hoge Vucht-speler Hassan Lammou aan.

DIA - Raamsdonk 0-1 (0-1) 0-1 Ruben Lijmbach (e.d.).

,,De kansen worden niet benut en alles wat tegen kan zitten, zit tegen”, treurde DIA-trainer Martijn Malinka van DIA. John Janssens van Raamsdonk: ,,Sven Bink hield ons in de wedstrijd.”

VCW - WDS’19 2-2 (1-1) 1-0 Kelvin Koppelaar, 1-1 Bayram Avci, 2-1 Koppelaar, 2-2 Abdul Avci (pen.)

,,Het is zuur dat we in blessuretijd de winst weggeven, maar met een gelijkspel ben ik uiteindelijk wel tevreden”, keek VCW-trainer Arjan Kwaaitaal terug.

Chaam - Berkdijk 6-1 (2-1) - 1-0 Aron de Bruijn, 1-1 Matty Laros, 2-1 Rick van Beckhoven, 3-1 Martijn van den Broek, 4-1 en 5-1 Gerard Verbiest, 6-1 Thijmen Roovers.

,,Een makkelijke overwinning. Zeker in de tweede helft hebben wij Berkdijk alle hoeken van het veld laten zien”, zei een trotse Chaam-trainer Jeroen Polman.

Be Ready - Terheijden 5-1 (2-0) 1-0 Thomas Vergunst, 2-0 en 3-0 Robin van den Noort, 4-0 Safie Esmati, 4-1 Jaimy de Koning, 5-1 Bas van den Noort.

Terheijden was nog ongeslagen, maar Be Ready maakte in 90 minuten voetbal een einde aan deze status. Het team van Arno de Vries nam Terheijden van beginaf aan in een wurggreep waaruit ontsnappen niet mogelijk was. Be Ready drong de gasten terug op eigen helft en stond met rust al met 2-0 voor. Ook in het tweede bedrijf kende Be Ready geen moeite met de voormalige koploper.

,,We hebben heel weinig weggegeven. Driekwart van de wedstrijd hebben we op de helft van Terheijden gespeeld. Volgende week moeten we naar Right ‘Oh en die doen het ook goed”, was de nuchtere reactie van Be Ready trainer Arno de Vries.