Right-oh pakt moeiteloos eerste punten tegen hekkensluiter, Dussense Boys werkt aan doelsaldo

vierde klasse cRight-oh heeft de eerste driepunter van het seizoen te pakken. In eigen huis werd een negatieve reeks van vier nederlagen op rij de halt toegeroepen. Raamsdonk maakt daarentegen een omgekeerde reeks mee. Na een klinkende overwinning in de openingsronde ging het zondagmiddag voor de vierde keer op rij onderuit.

Dussense Boys - SVV 6-1 (0-1). 0-1 SVV, 1-1 en 2-1 Andre Segeren, 3-1 Harry Sassen, 4-1 Segeren, 5-1 Sassen, 6-1 Maikel de Been.

,,Verdedigend was het nog niet geweldig, maar in de tweede helft zorgden we voor meer rugdekking. Na de 3-1-voorsprong gaf SVV het op”, constateerde Dussense Boys-trainer Andre Vos.

Pretoria R. - Raamsdonk 6-3 (3-2). 0-1 Yordi Vissers, 1-1 Reiziger, 2-1 Barando, 3-1 Koemar, 3-2 Marvin Blom, 4-2 Samsam, 4-3 Vissers, 5-3 Van Reij, 6-3 Koemar.

Raamsdonk-trainer Louis Roovers was duidelijk na afloop. ,,We kregen een lesje in efficiëntie.”

WDS’19 - VCW 2-2 (0-2). 0-1 Ard Baaij, 0-2 Tim van Dongen, 1-2 en 2-2 Andries Tolenaars.

,,Na een gezapige eerste helft herstelden we ons na de rust goed", zag WDS’19-trainer Martijn van Wanrooy. ,,Hier had meer ingezeten", baalde VCW-trainer Arjan Kwaaitaal. ,,Bij een 0-2-tussenstand werd ons een strafschop onthouden. De twee tegengoals waren mooi, maar onnodig weggegeven.”

Noordhoek - RFC 2-3 (2-1). 1-0 Finn van Huuksloot, 1-1 Cheyondre Richardson, 2-1 Van Huuksloot, 2-2 Maikel Luijbrechts, 2-3 Richardson.

,,We speelden op een dramatisch slecht veld zeker niet goed. Het was moeizaam, maar gezien de kansen was dit wel een terechte overwinning”, vond RFC-trainer Joey Verhoeven. ,,Jammer dat we er geen puntje konden uitslepen", baalde Noordhoek-trainer Hans Korteweg. ,,In de tweede helft werd de druk van RFC wel heel groot.”

Right-oh - Bolnes 6-1 (1-1). 1-0 Dani Langermans, 1-1 Jairson Furtado, 2-1, 3-1 (pen.) en 4-1 Daniek Maas, 5-1 Karo Sarkis, 6-1 Youri van Gurp.

De ploeg van Gabriels kwam al snel in de wedstrijd op 1-0-voorsprong door een doelpunt van Dani Langermans. ,,Na de 1-0 was het echter erg matig aan onze kant”, aldus Gabriels. ,,In de pauze heb ik aangegeven dat we tegen ons zelf liepen te spelen en dat we de bal meer het werk moesten laten doen. Dat werd goed opgepakt.”



Mede dankzij een onvervalste hattrick van Daniek Maas in de tweede helft liep Right-oh uit naar een 6-1-overwinning en konden de eerste drie punten worden genoteerd. ,,De eerste punten zijn binnen. We moeten hier vertrouwen uit halen dat er meer volgen”, zei Right-oh-trainer Gabriels na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Bolnes uit Ridderkerk.

DIA - SVC afgelast.

PCP - Terheijden afgelast.

SAB was vrij.

