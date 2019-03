Right-Oh mist motivatie tegen ‘campingelftal’, penalty van Chaam moet drie keer over

zondag 4CRight-Oh-captain Ruud van Dijk zag dat zijn ploeg moeite had met zich te motiveren tegen ‘campingelftal’ Boeimeer. Koploper Be-Ready, dat deze week trainer Arno de Vries op straat zette, kwam uit bij Terheijden niet verder dan een 3-3-gelijkspel.

Right-Oh - Boeimeer 2-0 (1-0) 1-0 Daniek Maas, 2-0 Jari Langermans.

,,2-0 is tegen Boeimeer aan de magere kant”, beaamde Right-Oh-aanvoerder Ruud van Dijk. ,,Blijkbaar is het moeilijk om je te motiveren tegen dit campingelftal. Dat zie je in het spelbeeld terug”, vult hij aan.

Berkdijk - Chaam 0-4 (0-1) 0-1 Jelle van Raak, 0-2 Tim Hoefnagel, 0-3 Gerard Verbiest, 0-4 Hoefnagel (pen.).

,,Na de pauze kwamen we onder druk te staan. Na de 0-2 speelden we het goed uit”, geeft Chaam trainer Jeroen Polman aan. Opmerkelijk is dat de strafschop bij de 0-4 tot driemaal toe moest worden overgenomen.

Dussense Boys - RFC 2-2 (1-0) 1-0 Andre Segeren, 1-1 Frank Dikkes, 1-2 Mickey Hoogmoed, 2-2 Lars Stevens.

,,De 1-0 bij rust was een magere afspiegeling van de kansenverhouding. Na de 1-2 zakte RFC weer in en kon Lars Stevens met een geweldige uithaal vanaf 35 meter de bal in de kruising jagen”, keek Dussense Boys-coach Antoine Hoevenaren terug.

Raamsdonk - DIA 3-3 (2-1) 1-0 Marvin Blom, 1-1 Remco Sluijk, 2-1 Blom (pen.), 2-2 Mike Poppelaars, 2-3 Kjell Hellemons, 3-3 Luuk Nieuwesteeg.

,,We gaven de doelpunten ongelukkig weg. Ik ben toch wel blij met het gelijkspel”, zei Raamsdonk-trainer John Janssens.

Terheijden - Be-Ready 3-3 (2-2) 0-1 Willem Schelle, 1-1 Jaimy de Koning, 2-1 Max Brouwers, 2-2 Robin van den Noort, 2-3 Tim van Dam, 3-3 Guus ten Dolle.

,,Ondanks dat we drie minuten voor tijd pas de gelijkmaker scoren, hadden we op basis van de tweede helft meer dan één punt verdiend”, gaf Terheijden trainer Fred Vrolijk aan.