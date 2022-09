Right-oh komt ondanks man meer niet verder dan gelijkspel: ‘Maar toch wel beetje trots’

Zondag 4DDe eerste competitiewedstrijd voor Right-oh eindigde in een gelijkspel. De ploeg uit Geertruidenberg deelde de punten met VCB. ,,Laatste half uur hadden we door moeten drukken.”

Arno Gabriels sprak van een terecht gelijkspel. ,,Het was een wedstrijd die vanaf begin tot eind gelijk op ging. Er had meer ingezeten aangezien we het laatste half uur door een rode kaart bij de tegenstander met een man meer speelden. Toch creëerden we niet genoeg om de wedstrijd te winnen.”

Mooie solo

Vooral in de eerste helft was het een leuke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer. Het stond namelijk bij rust al 2-2. ,,Na tien minuten kwamen we al op achterstand en dit leek ook de ruststand te worden”, zo gaf Gabriels aan. ,,Net voor het rustsignaal kwamen we via een penalty op gelijke hoogte. Daarna kwamen we precies één minuut later na een fantastische solo van Siem Velthoven op voorsprong. Uiteindelijk werd het een paar minuten later alleen weer 2-2.”

Ondanks dat VCB in de tweede helft met tien man speelde, is Gabriels tevreden met de 2-2. ,,In de tweede helft hebben we erg weinig gecreëerd. VCB kwam er zelf nog een aantal keer gevaarlijk uit in de counter. We misten veel verdedigers wat het lastig maakte, daarom ben ik alsnog trots op de jongens.”

Jong Brabant - Dussense Boys 5-0 (2-0).

WSJ - Raamsdonk 5-3 (2-1). 1-0, 2-0, 2-1 Jordi van de Korput, 2-2 Mathijs Kerst, 3-2, 4-2, 4-3 Yordi Vissers, 5-3.