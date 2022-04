Right-oh brengt te weinig in derby, Medouhi maakt er vier voor PCP

Raamsdonk - Noordhoek 5-3 (3-1). 1-0 Lars van Strien, 1-1 Anton Kouters, 2-1 Jordi van de Korput (pen.), 3-1 Mathijs Kerst, 4-1 Daan van de Pluijm, 4-2 en 4-3 (pen.) Finn van Huuksloot, 5-3 Marvin Blom (pen.)

,,Dit was onze derde overwinning op rij. Man van de wedstrijd was de 40-jarige Daan van de Pluijm, die met een geweldige lobballetje van buiten de zestien voor ons scoorde”, zei Raamsdonk-trainer Louis Roovers.

,,De laatste weken gaven we weinig weg, maar tegen Raamsdonk was dit anders. Bij een 4-1-tussenstand kwamen we nog tot 4-3 terug. In een alles of niets slotfase werd het uiteindelijk niets. Er was veel strijd aan beide kanten”, zei Noordhoek-trainer Jerry van Huuksloot.

SAB - DIA 0-0.

,,We hebben het naar behoren gedaan en zijn dan ook tevreden met het gelijke spel”, zei SAB-trainer Martijn Malinka. ,,Over de gehele wedstrijd gezien hadden wij drie punten moeten pakken. We hebben vier goede kansen gehad, die we allemaal lieten liggen”, liet DIA-trainer Erik van Rooij weten.

RFC - Right-oh 3-2 (2-0). 1-0 Jari Langermans, 2-0 Nick Broeders, 3-0 Pepijn Borst, 3-1 Ferhat Karasahin, 3-2 Daniek Maas (pen.).

,,In de eerste helft kwamen we op een verdiende 2-0-voorsprong. Na de pauze kwamen we zelfs met 3-0 voor. Via een klutsbal kwam Right-oh terug tot 3-1. Een toegekende strafschop werd door Daniek Maas benut, waardoor de spanning terug kwam. Kevin van de Heykant werd nog met twee keer geel van het veld gestuurd”, zei RFC-trainer Rob Stuy van de Herik.

,,We begonnen slecht en konden pas het laatste half uur de strijd brengen, die in zo’n derby nodig is. In de slotfase was het zeker nog billenknijpen voor RFC”, sipte Right-oh-trainer Arno Gabriëls.

PCP - VCW 4-1 (1-1). 1-0 Soufian Medouhi , 1-1 Max van der Sanden, 2-1, 3-1 en 4-1 Medouhi.

,,In de eerste helft werd teveel gepraat in het veld. In de pauze hebben we dit besproken en ging het daarna een stuk beter. We waren wel sterker”, vond PCP-trainer Richard Hoogkamer. ,,In de tweede helft geven we het weg en spelen we een matig potje”, treurde VCW-trainer Arjan Kwaaitaal.

DEVO - WDS’19 0-2 (0-2). 0-1 Abdul Avci, 0-2 Cheyondre Richardson.

Kort na rust miste Abdul Avci een unieke kans op 0-3. Zijn inzet vanaf de stip werd door de DEVO-doelman gestopt. ,,Ik ben blij met het resultaat. We hadden wel ruimer moeten winnen, maar we hebben eindelijk weer eens drie punten gepakt”, zei WDS’19-trainer Martijn van Wanrooij.

Terheijden - Dussense Boys 2-1 (1-1). 0-1 André Segeren, 1-1 Jaimy de Koning (pen.), 2-1 Martin Mertens.

,,We hebben het heel moeilijk gehad. Ondanks dat we een uur met een man meer hebben gespeeld hebben we de overwinning eruit moeten slepen. Dit heeft bloed, zweet en tranen gekost”, biechtte Terheijden-trainer Fred Vrolijk op.

Bij Dussense Boys was Bob Leemans na twee keer geel van het veld gestuurd, waardoor Terheijden de numerieke meerderheid had. ,,Ondanks dat we één man minder hadden waren de beste kansen voor ons”, zei Dussensse Boys-trainer André Vos.

SVC - DIOZ 2-1 (1-0). 1-0 Theo van Viegen, 2-0 Nick Vrins, 2-1 Davey Dircken.

,,Nick Vrins rondde en schitterende actie af waardoor wij met 2-0 voorkwamen. Dit was een terechte overwinning voor ons”, zei SVC-trainer Joost Hulshof. ,,Hoewel het een slechte wedstrijd was, hebben de jongens het goed gedaan. We konden pas te laat de aansluitingstreffer maken. Een gelijkspel zou een juiste afspiegeling zijn”, keek DIOZ-trainer John van Aert terug.