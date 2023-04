Richt Madese Boys zich nog op? ‘We zijn als team af en toe te lief, terwijl de derde klasse om vechtvoetbal vraagt’

Vierde divisie Magielse en Moerse Boys rechten de rug in degradatie­strijd: ‘Een echte teampresta­tie’

Gevoelsmatig kan het snel gaan in de voetballerij en dat is in Klein-Zundert niet anders. Zowel binnen als buiten de selectie van Moerse Boys is de term ‘genadeklap’ al een aantal keer gevallen, maar plotseling is er weer voorzichtig optimisme te bespeuren na een knappe 2-0 zege op Orion. Zou een Houdini-act dan toch nog mogelijk zijn?