Ricardo Mannie wil met Kruisland op het juiste spoor komen

SC Kruisland ontvangt in het bekertoernooi BSC, de club waar Ricardo Mannie lange tijd speelde. De Kruisland-verdediger heeft geen last van sentimenten. Met Kruisland over het dode punt heen komen, dat is wat voor Mannie telt. De beste remedie: een klinkende zege op BSC. ,,We moeten vertrouwen tanken.''

Natuurlijk gaat het in het gesprek over de teleurstellende prestaties van SC Kruisland tot dusver. Hekkensluiter in de tweede klasse, met een team dat vorig jaar tot het laatst meestreed voor promotie en zelfs nog op diverse posities werd versterkt. Rik Schouw kwam erbij van Dongen, net als de Dosko-spelers Aimen Hadjaissa en Bert den Ridder. Ook op de inmiddels buiten beeld geraakte Ferdy Yilmaz (Halsteren) werd gerekend. Bovendien keerde succescoach Natalino Storelli (foto rechts) terug bij de club, de man die als een rode draad door de voetballoopbaan van Mannie loopt. En dan toch laatste op de ranglijst? Mannie heeft er geen verklaring voor. ,,Niemand krijgt er op dit moment de vinger achter. We krijgen genoeg kansen, maar scoren te weinig. En we krijgen de doelpunten te gemakkelijk tegen.''

Storelli

Volledig scherm Natalino Storelli © Chris van Klinken / het fotoburo Een cynische vraag ligt voor de hand: is het toverstokje van Storelli, die vorig seizoen als trainer van MOC'17 de Bergse ploeg ook niet aan het voetballen kreeg, ergens onderweg kaduuk geraakt? Mannie weet zeker van niet. ,,Reken maar dat die man er ook slapeloze nachten van heeft.'' Met Storelli is niks mis, bezweert hij. Dezelfde passie als altijd, tactisch sterk, alle bekende kwaliteiten van de coach komen voorbij.



Liever heeft Mannie het ook niet over anderen. Hij is vooral kritisch op zichzelf. ,,Ik ben zelf ook niet echt in vorm.'' De 28-jarige rechterverdediger is in zijn derde seizoen bij Kruisland zelfs zijn basisplaats kwijtgeraakt. In het met 1-6 verloren duel tegen VOAB was hij zondag invaller. Mannie weet hoe het werkt. ,,Eén training gemist. Dan kun je op de bank beginnen.'' Een succes werd zijn invalbeurt niet. Bij zijn entree stond de ploeg al met 1-3 achter. Dan maakt ook een rechtsback het verschil niet meer. Kort voor het einde kon Mannie bovendien met rood vertrekken.

BSC

Reglementair is hij morgen gewoon speelgerechtigd voor het bekerduel tegen BSC, de club die hij destijds samen met de broertjes Van Merriënboer en Storelli verruilde voor Kruisland. De ineenstorting van BSC heeft hem pijn gedaan. ,,Ik was zelf één van de laatsten die vertrok.'' Bijna heel zijn leven speelde hij op Vierhoeven, op een uitstapje in de jeugd naar NAC en één seizoen bij Dosko na. Zo'n periode vergeet je niet zo gauw, ook al wordt er in Roosendaal nu een vrijwel helemaal nieuwe lichting spelers in het veld gebracht. De liefde is niet voorbij. ,,Ik kijk nog steeds direct wat ze gedaan hebben.''

Verder benadert Mannie de wedstrijd zo rationeel mogelijk. Hij gaat niet keihard van de toren roepen dat Kruisland even gaat winnen. Dat heeft hij eerder gedaan, in het jaar dat beide teams nog in de derde klasse speelden. ,,En toen ging het mis.'' Maar toch, normaal gesproken moet Kruisland zich voor de volgende bekerronde kunnen plaatsen. Twee klassen verschil, eitje toch? Mannie blijft voorzichtig, antwoordt met een wedervraag. ,,Wat is er dit seizoen normaal bij Kruisland?''

Volledig scherm Ricardo Mannie (bij tweede paal) op archiefbeeld. © Gerard van Offeren

Nou, okay, vooruit dan. ,,Gezien de kwaliteit in onze groep moeten we winnen. Misschien hebben we juist nu zo'n wedstrijd nodig. Een keer of wat scoren, dat zou lekker zijn. We moeten vertrouwen tanken.'' Voor Mannie is het in elk opzicht een belangrijk jaar. Het hoge ambitieniveau bij Kruisland waar maken, dat zeker.

Carrière

Maar ook buiten het veld worden er prestaties verwacht. Mannie heeft een carrièreswitch gemaakt. Hij nam ontslag als filiaalleider bij een grote sportwinkel in Roosendaal en is pas begonnen aan een nieuwe baan bij ProRail, met eerst een intensief tien maanden durend studietraject. Zijn beoogde functie: terreindienstleider, als het even kan in Roosendaal zelf. Verantwoordelijk werk, met alle eisen op het gebied van veiligheid en rijtijden. Onregelmatig werk ook, met diensten in de avonduren en in het weekeinde. Hoe zich dat gaat verhouden tot zijn voetballoopbaan? Voor Mannie is het een zorg voor later. Eerst Kruisland op het juiste spoor krijgen, om te beginnen met een bekerzege op BSC. ,,Ik ben er zeker van dat we snel de weg omhoog gaan inslaan.''