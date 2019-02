RFC wint wedstrijd met twee gezichten

Baronie - Halsteren Mijnhijmer versus Manengela: meedogen­loos schot versus meesterlij­ke dribbel

9:31 De topper in de hoofdklasse B tussen koploper Baronie en nummer twee Halsteren is ook een strijd tussen twee goaltjesdieven. De een heeft een onnavolgbare passeerbeweging in huis, de ander een loepzuivere trap: zondag staan de twee clubtopscorers tegenover elkaar in de strijd om de koppositie in de hoofdklasse B: Francis Kabwe Manengela (Halsteren) en Jorik Mijnhijmer (Baronie). Wij legden het tweetal zeven vragen voor.