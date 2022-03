RFC winnaar tweede periode, Terheijden onderuit in Noordhoek

zondag 4CHet geluk lachte RFC toe in de vierde klasse C. Niet alleen werd Dussense Boys met 0-1-verslagen, het kreeg ook de tweede periode in de schoot geworpen omdat de uitslagen op de andere velden meezaten. Terheijden ging in Noordhoek onverwacht onderuit. VCW kende met DEVO geen genade en stuurde de ploeg uit Bosschenhoofd met een 4-1 nederlaag huiswaarts.

Dussense Boys - RFC 0-1 (0-1). 0-1 Jari Langermans.

,,Dit was een heel moeizame overwinning en we zijn met de winst goed weggekomen. We kregen veel te weinig kansen en we mogen ons gelukkig prijzen dat bij Dussen het vizier ook niet op scherp stond. We moeten veel beter gaan voetballen. Verder moeten we onze keeper Jesse Graumans danken, die ons zeker in de slotfase voor en gelijkspel en mogelijke nederlaag behoed heeft", aldus RFC-trainer Rob Stuy van den Herik.

Noordhoek - Terheijden 1-0 (1-0). 1-0 Christian Reuvers.

,,We hebben 90 minuten achter de feiten aangelopen. We zijn heel slecht uit de coronastop gekomen", zei Terheijden-trainer Fred Vrolijk. ,,We kregen genoeg kansen, maar konden slechts eenmaal scoren. Terheijden daarentegen kreeg nagenoeg helemaal geen kansen. Over de gehele wedstrijd was dit voor ons een verdiende overwinning. We moeten nu maar hopen dat we de stijgende lijn vast kunnen houden”, keek Noordhoek-trainer Jerry van Huuksloot alweer vooruit.

VCW - DEVO 4-1 (4-0). 1-0 Tim van Dongen, 2-0 Kelvin Koppelaar, 3-0 Tim van Dongen, 4-0 Ruud Baaij, 4-1 Gianne Marijnissen.

,,Vooral de eerste helft was goed bij ons. Na de pauze was het matig van onze kant. Al met al een prima overwinning. De punten hadden we ook zeker hard nodig", zei VCW-trainer Arjan Kwaaitaal

DIA - SVC 2-1 (0-1). 0-1 Nick Vrins, 1-1 nick van Oosterhout, 2-1 Thomas van Burik.

,,We begonnen goed, maar na tien minuten werd SVC sterker. In de rust hadden we de koppen bij elkaar gestoken. Dit had resultaat want de 1-1 en de 2-1 vielen kort na elkaar in het begin van de tweede helft. We belonen ons daar niet met meer doelpunten, waardoor het spannend bleef", zei DIA-trainer Erik van Rooij.

DIOZ - PCP 1-1 (1-1). 1-0 Guus Feijns, 1-1 Mahari Kesata.

,,We waren veel beter. DIOZ had niets in te brengen. De scheidsrechter was ook niet op onze hand. Een doelpunt van ons keurde hij in eerste instantie goed en wuifde hij het vlagsignaal weg. Vervolgens ging hij toch verhaal halen om daarna de treffer af te keuren. Al met al heel teleurstellend voor ons", gaf PCP-trainer Richard Hoogkamer aan.

,,De eerste helft ging gelijkop. De gelijkmaker van PCP was een foutje achterin welke meteen goed afgestraft werd. Na de pauze was PCP de betere ploeg. Zij hadden de pech dat er nog een doelpunt werd afgekeurd. Voor ons zat er niet meer in. Wij hebben het maximale uit de wedstrijd gehaald”, zei DIOZ-trainer John van Aert.

WDS’19 - SAB 2-3 (1-2). 0-1 Wessel Braat, 1-1 Jurian Machielsen (e.d.), 1-2 Davey Remie, 2-2 Quinten van Zalen, 2-3 Diego Jansen.

,,Dit was een rommelig potje degradatievoetbal. We werkten hard. We hadden geluk dat we steeds weer snel op voorsprong kwamen”, zei SAB-trainer Martijn Malinka. ,,Voetballend was het niet goed van onze kant, maar er was maar één ploeg die wilde voetballen. SAB was voornamelijk aan het tijdrekken”, zei WDS'19-trainer Martijn van Wanrooij.

Right-oh - Raamsdonk 2-4 (2-2). 1-0 Stefan van Huizen, 1-1 Marvin Blom, 1-2 Jordi van de Korput, 2-2 Daniek Maas, 2-3 en 2-4 Luuk Nieuwesteeg.

,,Vanuit een sterk collectief hebben we welkome en verdiende overwinning behaald. Bij een 2-3-tussenstand miste Jordi van de Korput nog een strafschop”, gaf Raamsdonk-trainer Louis Roovers aan. ,,Het verschil werd vooral bij standaardsituaties gemaakt. Hierin waren we absoluut niet goed genoeg in. Bijkomende pech is dat Ruud van Dijk na een periode van blessureleed, vanmiddag weer geblesseerd het veld moest verlaten", treurde Right-oh-trainer Arno Gabriels.