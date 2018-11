RFC verdiende geen driepunter

,,We verdienden niet om te winnen, het was zeker niet onze beste wedstrijd”, vertelde RFC-coach Mo Duzgun na afloop van de wedstrijd tegen SV Capelle. ,,Het eerste half uur hielden we goed tegen, maar creëerden we ook niets.” In het vervolg bleek de individuele klasse van Capelle de doorslag te geven en verloor RFC: 5-2.